Paolo Banchero giocherà ai Mondiali con Team USA, fine del sogno per l’Italia Paolo Banchero giocherà il Mondiale 2023 con gli Stati Uniti. Niente Italia dunque per l’ala dei Magic, che è stato nominato rookie of the year in NBA.

A cura di Vito Lamorte

Paolo Banchero ha deciso: vestirà la maglia del Team USA ai Mondiali 2023. Fine del sogno per l'Italia, che aveva corteggiato a lungo l'ala degli Orlando Magic.

A riportare la notizia è Shams Charania di The Athletic, che ha confermato come il Rookie dell'Anno in carica ha scelto di unirsi alla nazionale statunitense in vista dei prossimi Mondiali che si disputeranno in Asia dal prossimo 25 agosto al 10 settembre.

L'interesse per Paolo Banchero da parte della federazione azzurra nasce da lontano, quando grazie al lavoro di Riccardo Fois nel reclutare giocatori di origini italiane in giro per gli Stati Uniti c'è stato l'approccio a questo ragazzo, che al tempo si divideva a metà tra il basket e il football.

Nell'autunno del 2020 era stato convocato dagli Azzurri per esordire in una gara di qualificazione da disputare in Italia, ma la positività al Covid-19 di un membro stretto della sua famiglia gli ha impedito venire in Europa e così è sfumati l'esordio con l'ItalBasket che avrebbe permesso di assicurarlo all'azzurro per sempre.

