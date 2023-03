Luka Doncic fa una sorpresa a un bambino che ha perso gambe e braccia: “La speranza non l’ho persa” Luka Doncic dedica parte del suo tempo a iniziative di beneficenza nei confronti dei bambini meno fortunati: recentemente il campione della NBA ha fatto una meravigliosa sorpresa ad un ragazzino che ha perso gambe e braccia, la sua gioia è stata incontenibile.

A cura di Paolo Fiorenza

Piccoli gesti, che diventano giganteschi quando si vede il buono, la gioia, l'amore che possono suscitare. Concedere un po' del proprio tempo da parte di un campione può diventare vita per chi è stato meno fortunato. Luka Doncic, oltre ad essere uno dei giocatori di basket più forti al mondo, è anche uno che da sempre si è dato da fare per scopi diversi dal mettere una palla a spicchi in un canestro. Il 24enne sloveno dei Dallas Mavericks ha creato anni fa ‘The Luka Doncic Foundation' per mettere in atto iniziative benefiche nei confronti di bambini che vedono in lui un idolo e un punto di riferimento anche fuori dal campo.

Luka Doncic dedica parte del suo tempo ad iniziative per i bambini meno fortunati

Durante la partita giocata nel giorno di Natale contro i Los Angeles Lakers, l'ex Real Madrid ha trascorso del tempo con due sopravvissuti alla sparatoria della scuola di Uvalde e i loro fratelli. I ragazzi si sono seduti a bordo campo prima della partita e poi hanno ricevuto un regalo da Doncic. Lo sloveno ha inoltre organizzato diverse feste per bambini durante le vacanze e regalato loro migliaia di dollari in sorprese. I contributi più straordinari di Doncic, tuttavia, passano spesso inosservati, poiché il campione della NBA ospita bambini e le loro famiglie prima quasi di ogni partita e chiede di mantenere la riservatezza.

Recentemente un suo gesto è invece stato pubblicizzato proprio attraverso i canali della fondazione intitolata a suo nome, allo scopo di mostrare la potenza del darsi agli altri senza avere alcun tornaconto se non vedere la felicità di quei piccoli tifosi con cui la vita è stata meno generosa. Doncic ha fatto una sorpresa a Chase, un bambino che ha perso gambe e braccia e che sognava di incontrarlo, vedendolo prima dell'All Star Game che si è giocato a Salt Lake City lo scorso 19 febbraio. Nella prima parte del video si vede il ragazzino ricevere l'invito alla partita nella sua scuola davanti a tutti i suoi compagni. "Devo dire che ho perso le mie mani e le mie gambe, ma non ho mai perso la speranza", sono state le sue parole che toccano il cuore.

Il giorno della partita è dunque arrivato nello Utah e prima dell'inizio del match ha avuto l'opportunità di incontrare Luka ‘Magic' in persona, qualcosa che non sapeva che sarebbe successo, probabilmente finché non è stato bendato annunciandogli che ci sarebbe stata una sorpresa per lui. Dopo aver visto che lì c'era il suo idolo Doncic, Chase è letteralmente impazzito di gioia, correndo tutto intorno incredulo per quello che stava accadendo: "Questa è la cosa più incredibile che mi sia mai capitata", ha detto. Impossibile non commuoversi di fronte a quelle immagini.

Il bambino ha ricevuto una maglia dei Mavericks autografata da Doncic e Luka ha anche messo la sua firma sulla sua protesi alla gamba. Chase ha poi completato la sua giornata indimenticabile assistendo dagli spalti all'All-Star Game vinto dalla squadra guidata da Giannis Antetokounmpo su quella di LeBron James. Il meglio, per lui, era già successo poco prima. Applausi: Luka sei un grande!