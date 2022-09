L’Italia batte l’Estonia e Pozzecco sa già a chi dedicare la vittoria: “È per Gallinari, ci manca” Pozzecco entusiasta dopo la vittoria dell’Italia contro l’Estonia all’esordio agli Europei di basket. Il coach azzurro ha voluto dedicare questo successo a Danilo Gallinari.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia batte l'Estonia al Forum di Assago con il punteggio di 83-62 nella gara d'esordio valida per gli Europei di basket 2022. Grande prova degli azzurri trascinati da un super Fontecchio autore di 19 punti ma anche con i 17 di Melli e la doppia per Polonara con 12 punti e 12 rimbalzi. Una gara giocata al meglio dall'Italia che ha fatto valere la propria forza, tecnica e concentrazione in diversi frangenti della partita. Un successo arrivato in un travagliato pomeriggio in cui l'entourage azzurro aveva ricevuto la bruttissima notizia relativa a Danilo Gallinari.

Il fuoriclasse azzurro probabilmente starà fermo per un anno a causa della rottura del legamento crociato anteriore sinistro: praticamente lo stesso infortunio del 2013. Una notizia che ha lasciato senza parola i compagni ma che allo stesso ha caricato ulteriormente la squadra di Gianmarco Pozzecco che ha giocato anche per lui. E infatti il coach azzurro al termine della partita in conferenza stampa già sapeva a chi dedicare quello straordinario successo: al Gallo. "Voglio dedicare la vittoria a Danilo. Ci manca molto. E' un amico. Amo i miei giocatori".

L’abbraccio liberatorio tra Pozzecco e Dino Meneghin

Pozzecco è carico e quello di Gallinari è stato il primo nome pronunciato subito dopo la vittoria dell'Italia contro l'Estonia. Poi però è stato tempo di pensare alla Grecia, avversario degli azzurri domani che hanno in Giannis Antetokounmpo la sua stella. Il Forum di Assago ha accolto il due volte MVP della NBA con un'ovazione una volta entrato in campo contro la Croazia accompagnandolo con boati continui durante ogni giocata.

Entusiasmo alle stelle per il fenomeno dei Milwaukee Bucks con tanti tifosi che indossavano la sua maglia numero 34. "Sabato avremo una delle squadre più forti d'Europa e giocheremo una grande gara – ha detto Pozzecco a tal proposito a fine partita – Ci adegueremo, ma dovremo giocare come sempre. La Grecia ha l'MVP del campionato NBA ma non solo, hanno altri giocatori fortissimi e campioni".

Pozzecco scatenato dopo la vittoria dell’Italia contro l’Estonia.

Pozzecco carica i suoi ed è soddisfatto dell'esordio giocato dall'Italia. Dello stesso avviso anche Gigi Datome che al termine della gara sottolinea: "Giannis è la Grecia ma non è solo lui, è un fenomeno pazzesco, sarà bello giocare contro di lui e rendergli la vita difficile così come a tutta la Grecia".

Datome poi ci scherza su e spera che il pubblico badi più a sostenere l'Italia che a incantarsi vedendo le giocate di Giannis Antetokounmpo: "Spero che gli italiani tifino per noi". Al termine della partita poi, un'altra immagine ha attirato l'attenzione dei tifosi che sono rimasti colpiti dall'abbraccio bellissimo tra lo stesso Pozzecco e Dino Meneghin che hanno scaricato la tensione prima di concentrarsi sulla battaglia di domani alla Grecia.