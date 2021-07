L’Italbasket sfiora l’impresa ma cede contro l’Australia 86-83: ora la gara decisiva con la Nigeria La squadra di Romeo Sacchetti gioca una partita strepitosa persa solo nel finale, subendo la straripante fisicità di un’Australia che domina la sfida a rimbalzo (44-30), segna a ripetizione su seconda chance e, pur faticando, riesce a imporsi per 86-83 nel finale. Per gli azzurri ora testa alla Nigeria, in una gara da vincere a ogni costo.

A cura di Luca Mazzella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un'Italia bellissima, arcigna, unita come mai si era vista negli ultimi anni, e che non può che far ben sperare per il prosieguo dell'Olimpiade e in generale per un futuro che può regalare autentiche soddisfazioni. L'Italbasket lotta, sgomita, fa tremare la squadra numero 1 del ranking FIBA, la fortissima Australia, cedendo 86-83 nel finale dopo una partita giocata faccia a faccia con i temibili avversari. A fare clamorosamente la differenza la loro stazza offensiva, con il lungo Baynes ma anche con la fisicità dei loro esterni, su tutti il fresco inserito nel secondo quintetto difensivo NBA Matisse Thybulle, a fare la voce grossa a rimbalzo e regalare seconde chance continue che, di fatto, hanno scavato il solco tra le due squadre. Gli Azzurri ora, finiti i rimpianti per un gara giocata alla pari con una sicura medagliata della rassegna, mettono nel mirino la Nigeria, ancora a 0 punti dopo la sconfitta contro la Germania. Una sfida da vincere per conquistare il secondo posto.

Negli Azzurri brilla ancora una volta Simone Fontecchio (22 punti e 10/17 dal campo), supportato alla grande da un Nico Mannion ultimo a mollare (21 punti) e da Achille Polonara (12), che ci mette energia assieme al solito Alessandro Pajola che dalla panchina porta come sempre energia e intensità difensiva. Delude, e gioca poco (appena 18 minuti) Danilo Gallinari, apparso appannato fisicamente e poco coinvolto nella partita. Contro i muscoli dei "Boomers" sarebbero stati essenziali i suoi centimetri, ma più in generale sapevamo di poter subire sotto i tabelloni e così è stato. Impresa sfiorata e, si spera, solo rimandata alla fase successiva.