LeBron James ha annunciato in conferenza stampa che non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo con la squadra di basket degli Stati Uniti. La più grande stella della NBA non farà parte del ‘Dream Team' che scenderà sul parquet in Giappone per difendere la medaglia d'oro conquistata a Rio de Janeiro nel 2016. Il 36enne, che non è riuscito a evitare l'eliminazione dei Los Angeles Lakers al primo turno dei playoff per mano dei Phoenix Suns (4-2), ha affermato che approfitterà dello stop per recuperare la caviglia destra. In merito al percorso dei campioni in carica nella post-season della NBA ha affermato: "Non mi importa non aver superato il primo turno. La cosa che più mi dispiace è che non siamo mai riusciti a vedere la nostra squadra al completo, a vedere il nostro reale potenziale"

A chi gli chiedeva informazioni sulla sua partecipazione all'evento olimpico che inizierà il 23 luglio il Prescelto ha risposto scherzosamente: "Penso che in estate giocherò con la Tune Squad anziché le Olimpiadi, dobbiamo prepararci per battere i MonStars". Cos'è la Tune Squad? È la squadra dei Looney Tunes di cui Lebron farà parte dell’attesissimo sequel di Space Jam e lo vedrà prendere in consegna l'eredità di Micheal Jordan nel ruolo di primo attore del celebre film di fine anni '90.

Per LeBron James sarebbe stata la quarta presenza ai Giochi Olimpici, dopo l'assenza a Rio de Janerio 2016 per le finali NBA e le vittorie a Pechino nel 2008 e a Londra nel 2012 dopo la medaglia di bronzo ad Atene nel 2004.

In base a questa risposta non avremo il piacere di vedere Lebron in campo ma solo nelle sale cinematografiche per la promozione di Space Jam 2, in uscita il prossimo 16 luglio. Nelle prossime settimane capiremo quali saranno i nomi che comporranno il Team USA a Tokyo ai prossimi Giochi Olimpici.