LeBron James ha un rituale scaramantico: lo ripete sempre prima di ogni partita Anche il fenomenale giocatore di basket dei Los Angeles Lakers avrebbe un rituale che eseguirebbe prima di ogni incontro. Di LeBron James ne hanno parlato due ex compagni in un’intervista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

LeBron James è forse lo sportivo più popolare al mondo, è una stella assoluta del basket, uno dei più grandi di ogni tempo. LeBron ha vinto l'NBA sia con i Miami Heat che con i Cleveland che con i Los Angeles Lakers, con cui gioca ancora a livello altissimi a 39 anni suonati. Di lui si sa praticamente tutto, ma in realtà non si può sapere tutto davvero di nessuno. Due suoi ex compagni hanno infatti rivelato il rituale scaramantico che il fenomeno dei Lakers eseguirebbe prima di ogni partita di basket.

Una carriera strepitosa. Oltre 1700 gare, quattro titoli NBA, due ori olimpici, una sfilza di record battuti e stracciati, primati che difficilmente potranno essere battuti. LeBron James è un campionissimo, di quelli veri, uno di quelli che va, spinge, non molla di un centimetro nemmeno ora che di anni ne ha 39 e i Lakers non sono più quelli di una volta. Ma, si sa, i campioni sono fatti così.

La sua vita in tutti questi anni è stata vivisezionata, inevitabilmente. Di LeBron si sa tutto, delle sue passioni, dei suoi hobby, della famiglia, ma in realtà c'era qualcosa che finora nessuno ancora sapeva di lui. Mario Chalmers e Thomas Bryant, suoi ex compagni, nell'ultima puntata di ‘Playmaker' hanno svelato il rituale scaramantico di King James.

L'oggetto del rituale è la maglia di LeBron James. Secondo quanto detto da Chalmers e Thomas Bryant, che hanno giocato con lui uno a Miami e l'altro con i Lakers, il formidabile cestista stenderebbe per terra nello spogliatoio prima di ogni partita la maglia che indosserà, ma anche i pantaloncini, la fascetta e i calzettoni e si assicura soprattutto che nessuno ci passi sopra. Una volta qualcuno ci ha camminato sopra e secondo il racconto di Chalmers LeBron non la prese bene: "Una volta è successo un giornalista le ha calpestate e lui ha dato di matto, chiedendo subito al magazziniere di sostituire tutto".