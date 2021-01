LeBron James è lo sportivo dell'anno per i lettori di Fanpage.it. Il campionissimo dei Los Angeles Lakers che a quasi 36 anni di età ha messo in piedi una stagione scintillante in NBA vincendo il quarto anello della carriera e finendo al secondo posto per il premio di MVP è il vincitore del sondaggio molto partecipato che ha permesso ai lettori di Fanpage di eleggere il miglior atleta del 2020 attraverso le Instagram Stories del profilo ufficiale di Sport Fanpage.

Lebron James ha sconfitto in finale per una manciata di voti (51% contro 49%) il calciatore del Bayern Monaco Robert Lewandowski capace di trascinare a suon di gol la compagine bavarese vincitrice della Champions League, della Bundesliga e della Coppa di Germania. Il cestista statunitense ha infatti trionfato battendo il polacco al termine di un percorso che lo ha visto sfidare uno dopo l'altro gli altri grandi protagonisti del 2020 dello sport mondiale. Negli ottavi infatti l'asso dei Lakers ha sconfitto il lottatore Khabib Nurmagomedov ritiratosi a novembre scorso da campione dei pesi leggeri UFC in carica. Ai quarti di finale è stata invece la volta del giovane pilota Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael, autore di una stagione strepitosa che lo ha visto conquistare il titolo in Formula 2 e meritarsi un sedile in Formula 1 in Haas per il prossimo Mondiale.

In semifinale Lebron James si è trovato di fronte un altro driver automobilistico, vale a dire quel Lewis Hamilton che con la conquista del settimo titolo iridato ha eguagliato Michael Schumacher come pilota più vincente di sempre nella storia della Formula 1. Il cestista statunitense ha avuto la meglio del britannico per pochissimi voti con una sfida che si è decisa all'ultimo secondo e che gli ha permesso di approdare in finale dove ad attenderlo c'era il centravanti del Bayern Monaco Robert Lewandowski che, nell'altro lato del tabellone tennistico, aveva eliminato nell'ordine la judoka Odette Giuffrida (unico atleta italiano in tabellone), il pugile Anthony Joshua e il tennista Rafa Nadal. Trentotto i voti di vantaggio che hanno permesso a James di battere nell'ultimo atto il calciatore polacco e conquistare il titolo di miglior atleta del 2020 per i lettori di Fanpage.it.