Le condizioni del piede di LeBron James dopo una vita in NBA: spende 80mila euro l'anno per le cure LeBron James ha dovuto fare i conti durante la sua carriera con una serie di problemi ai piedi. Le foto parlano chiaro.

A cura di Marco Beltrami

LeBron James è abituato a fare notizia per le sue eccezionali prestazioni e i suoi record nella NBA. Questa volta però il miglior marcatore di tutti i tempi del più prestigioso torneo di basket al mondo fa parlare di se non per una prodezza o un risultato eccezionale, ma per i suoi piedi. Infatti il cestista classe 1984 dei Los Angeles Lakers è diventato virale per una vecchia foto rispuntata sui social.

Nelle immagini si possono vedere le condizioni del piede destro di LeBron, a dir poco complicate. Le dita sono storte e quasi accartocciate con il mignolo e l'alluce girati in maniera innaturale. Questa immagine relativa ad una passeggiata in spiaggia del campione risale al 2013, e sottolineava le difficoltà con cui doveva convivere James per giocare. Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora, quando il giocatore mostrava già gli effetti delle tante battaglie sul parquet.

Ora LeBron James a 39 anni e ha dovuto fare i conti con tantissime altre partite. Come ha potuto sopperire a quel problema? Per giocare ad alti livelli durante la sua lunghissima carriera nella NBA, non peggiorare la situazione e accusare dolore, la stella dei Lakers è arrivato a spendere la bellezza di 7mila dollari al mese, ovvero 6500 euro per mantenere i suoi piedi in condizioni sufficientemente buone.

Un podologo al The Sun ha dichiarato: "Per i suoi piedi in generale, direi che ogni mese LeBron probabilmente spenderà circa 7.000 dollari in cure podiatriche, plantari e scarpe da ginnastica personalizzate". Ma non finisce qui, perché a quanto pare i problemi ai piedi di LeBron James sono ancor più gravi al sinistro. Qui è necessario addirittura un trattamento con il bisturi per rimuovere i calli e prevenire le ferite. Conti alla mano dunque, in totale, LeBron James investe circa 84mila dollari (78mila euro) all'anno per curare le sue estremità.