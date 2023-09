Italia-Serbia oggi ai Mondiali di basket, orario e dove vederla in TV e streaming sulla Rai Italia-Serbia, prima gara della seconda fase ai Mondiali di basket, si gioca oggi 1° settembre alle ore 10:00 a Manila. Diretta in chiaro in TVB e in streaming grazie al servizio Rai (Rai2 e RaiPay)

A cura di Alessio Pediglieri

Per la seconda fase a Gironi ai Mondiali di Basket, l'Italia affronta oggi la Serbia. La sfida si gioca con palla a due programmata per le 10:00 e la gara sarà trasmessa in diretta TV e streaking in chiaro e senza costi aggiuntivi dalla Rai.

L'Italbasket di Pozzecco si è qualificata alla seconda fase come seconda del gruppo A, dietro ai dominicani, ed è stata inserita nel girone J della seconda fase, insieme alla Repubblica Dominicana e le prime due del gruppo B, Serbia e Portorico. Gli azzurri di Pozzecco devono affrontare due partite, la prima oggi, venerdì 1° settembre contro i giganti serbi, la seconda domenica contro il Portorico. Dovranno vincere entrambe le gare per puntare ai quarti di finale dove, molto probabilmente, incontreranno sul parquet di Manila, gli Stati Uniti.

Dove vedere Italia-Serbia di basket in TV: il canale in chiaro

Come tutte le altre partite ai Mondiali dell'Italia, anche la sfida contro la Serbia viene trasmessa in TV in chiaro sui canali Rai e in particolare su Rai 2. Sky Sport HD, invece, il canale a pagamento riservato agli abbonati Sky.

Italia-Serbia, dove vederla in streaming gratis

Italia-Serbia è visibile anche in live streaming senza costi aggiuntivi e in chiaro per tutti. Il match si può seguire sulla piattaforma Rai RaiPlay che coprirà l'evento in diretta. A pagamento, in streaming, possibilità di vedere il match con SkyGo, Now e DAZN.

A che ora gioca l'Italbasket contro la Serbia ai Mondiali

Italia-Serbia, prima gara degli azzurri nella seconda fase dei Mondiali del Gruppo J si disputa a Manila oggi 1° settembre, con palla a due fissata per le 12:00

Il tabellone dell'Italbasket nella seconda fase a gironi ai Mondiali

La seconda fase a Gironi dei Mondiali di Basket ha visto l'Italia venire inserita nel Gruppo J come seconda classificata dietro alla repubblica Dominicana. Nello stesso raggruppamento ci sono Serbia e Portorico. Una situazione delicata per l'Italbasket perché i punti della prima fase non vengono cancellati, dunque gli azzurri partiranno con 5 punti contro i 6 della Repubblica Dominicana e della Serbia e in linea con il Portorico.

Due le sfide in programma per gli azzurri: quella di oggi 1° settembre contro la Serbia e il 3 settembre contro il Portorico. Fondamentale sarebbe riuscire nel colpaccio e qualificarsi come prima ai quarti di finale dove si eviterebbe la nazionale USA, avversaria molto probabilmente invece della 2a classificata in base agli incroci in tabellone.