Italia-Porto Rico oggi ai Mondiali di basket, orario e dove vederla in TV e streaming sulla Rai L’Italabasket affronta la seconda gara della seconda fase a gironi dei Mondiali, contro Porto Rico. Appuntamento alle 10:00 italiane, con diretta in chiaro su Rai 2 (in TV) e su RaiPlay (per il live streaming)

A Manila nelle Filippine si gioca l'ultima partita dell'Italia nella seconda fase dei Mondiali di basket, oggi domenica 3 settembre. La partita è fissata per le 10:00 italiane e sarà fondamentale vincere per proseguire l'avventura iridata ai quarti di finale da parte della Nazionale di Pozzecco.

L'Italia ha ottimamente figurato nel match d'esordio nella seconda fase a gironi venerdì 1° settembre quando è riuscita a imporsi di misura sulla Serbia: 78-76 per gli azzurri, trascinati da un portentoso Simone Fontecchio autore di 30 punti e 7 rimbalzi. Un successo che ha rilanciato in classifica l'Italbasket salita a quota 7, agguantando proprio la Serbia. Adesso c'è la sfida decisiva a Porto Rico, per sperare di continuare con i quarti di finale.

Come tutte le partite azzurre anche Italia-Porto Rico sarà una gara visibile interamente sui canali Rai, con la televisione di Stato che ne detiene i diritti in chiaro. Appuntamento per Italia-Porto Rico a partire dalle 10:00 di oggi, sintonizzandosi su Rai 2. Sky Sport HD la mostrerà invece in esclusiva ai propri abbonati.

Italia-Porto Rico sarà visibile anche in live streaming in chiaro, senza costi aggiuntivi. Anche in questo caso usufruendo del servizio Rai: sulla piattaforma RaiPlay infatti, si potrà assistere all'ultimo match della seconda fase mondiale degli azzurri. Per gli abbonati Sky, duplice soluzione – a pagamento: o con l'app SkyGo o con il servizio on demand NOW.

L'orario di inizio partita è fissato per le 10:00 italiane, con l'Italia che sfida Porto Rico per gara due della seconda fase dei Mondiali.

La seconda fase a Gironi dei Mondiali di Basket è entrata nel vivo e ha visto l'Italia venire inserita nel Gruppo J come seconda classificata dietro alla repubblica Dominicana. Nello stesso raggruppamento ci sono Serbia e Portorico. Due le sfide in programma per gli azzurri: quella che si è giocato il 1° settembre contro la Serbia (vittoria 78-76) e questa del 3 settembre contro il Porto Rico. Fondamentale sarebbe riuscire nel colpaccio e qualificarsi come prima ai quarti di finale dove si eviterebbe la nazionale USA, avversaria molto probabilmente invece della 2a classificata in base agli incroci in tabellone.