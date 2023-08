Italia-Angola oggi ai Mondiali di basket, dove vederla in TV e streaming sulla Rai: l’orario L’Italbasket farà il suo esordio ai Mondiali contro l’Angola oggi venerdì 25 agosto 2023 alle ore 10. La gara si disputerà alla Philippine Arena di Bocaue e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.

A cura di Vito Lamorte

Foto dal profilo Twitter dell’Italbasket.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di Basket 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Italia farà il suo esordio ai Mondiali di basket, che si svolgeranno in Giappone, Filippine e Indonesia dal 25 agosto al 10 settembre; contro l'Angola oggi venerdì 25 agosto 2023 alle ore 10. La gara si disputerà alla Philippine Arena di Bocaue e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.

Per il XIX campionato mondiale maschile di pallacanestro i ragazzi di Gianmarco Pozzecco sono stati inseriti nel girone A ci sono con Repubblica Dominicana, Filippine e, appunto, Angola. L’attesa è ormai terminata e c'è grande curiosità per vedere gli Azzurri, che sono reduci da una serie molto positiva di amichevoli e per valutare i progressi in termini di forma fisica e di gioco.

Questi dunque i 12 Azzurri che prenderanno parte alla FIBA World Cup 2023 nelle Filippine: Marco Spissu, Stefano Tonut, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Achille Polonara, Mouhamet Diouf, Luca Severini, Gabriele Procida, Alessandro Pajola e Luigi Datome.

Al Training Camp di Folgaria, che si è tenuto dal 24 luglio al 2 agosto, avevano preso parte anche altri giocatori: sono stati tagliati Visconti, Caruso e Woldetensae.

Dove vedere Italia-Angola di basket in TV: il canale in chiaro

Tutte le partite dell’Italia verranno trasmesse in diretta TV in chiaro dalla Rai: la sfida con l'Angola si potrà seguire su Rai 2 dalle ore 10. Il match si potrà vedere anche a pagamento su Sky, con canale di riferimento Sky Sport Summer (numero 201); e su DAZN.

Italia-Angola, dove vederla in streaming gratis

La prima uscita dell'Italbasket ai Mondiali si potrà seguire anche in streaming gratis su Rai Play. Per gli abbonati Sky e DAZN c'è la possibilità di vederla su dispositivi mobile anche su Sky-Go e DAZN.

A che ora gioca l’ItalBaket contro Angola ai Mondiali

L'Italia sfiderà l'Angola ai Mondiali di basket 2023 oggi, venerdì 25 agosto 2023, e l'inizio del match è fissato per le ore 10 italiane (le 16.00 locali).