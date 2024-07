video suggerito

Il giocatore più alto e più basso del basket si sfidano alle Olimpiadi: ma Togashi ce l’ha fatta Il giocatore più alto e più basso del basket si sono sfidati nel match Francia-Giappone alle Olimpiadi. Wembanyama era marcato da Togashi che però ce l’ha fatta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La foto di Victor Wembanyama che affronta Yuki Togashi è diventata immediatamente virale. Già, perché la sfida di basket tra Francia e Giappone alle Olimpiadi 2024 di Parigi ha messo in evidenza il giocatore più alto e quello più basso al mondo in questo sport. Il pivot francese è infatti alto 2,24 metri, quasi 60 centimetri più alto di Yuki Togashi, che ha come altezza 1,67 metri. Nonostante questo Togashi ha provato più volte ad infastidire il francese tallonandolo di continuo riuscendo in diverse occasioni a costringerlo a ridare palla all'indietro. La tattica della Francia, secondo quanto visto in partita, sarebbe stata proprio quella di tentare di isolare Wembanyama contro Togashi in modo da sfruttare al meglio l'enorme differenza di statura da parte di entrambi.

Togashi ha chiuso Wembanyama aiutandosi come ha potuto

Il Giappone è sembrato però capire al volo questa strategia facendo continuamente muro non consentendo mai che capitasse questa situazione di gioco. La sfida alla fine è terminata col punteggio di 94-90 in favore dei francesi che hanno avuto proprio in Wembanyama uno dei grandi protagonisti della vittoria finale da parte dei transalpini. E dunque, seppure il suo Giappone abbia perso e la sua partita non sia stata memorabile, Tagashi nelle rare occasioni in cui ha dovuto contrastare Wembanyama, è riuscito a chiudergli al porta usando un po' tutti i mezzi e ogni parte del suo corpo.

Chiaramente sui social, partita a parte, si è parlato proprio di questa immagine. Ogni centimetro di quella differenza di altezza tra Wembanyama e Togashi è stato messo in mostra quando i due hanno si sono incrociati in campo. Wembanyama faceva sembrare anche alcuni dei suoi colleghi alti 2,13 metri come se fossero di altezza media. Il francese resta uno dei giocatori più rappresentativi della Francia selezionato al primo posto assoluto dai San Antonio Spurs l'anno scorso e reduce da una stagione di successo da rookie in NBA.

Il tabellone della Francia di basket alle Olimpiadi

I suoi numeri hanno impressionato immediatamente e anche alle Olimpiadi di casa in Francia è la star autentica della nazionale transalpina che vuole continuare a sorprendere e coltivare il proprio sogno nel cassetto: l'oro. Il cammino è ancora lungo ma una buona parte di percorso è stata fatta anche grazie alle incredibili giocate del ventenne francese che è l'osservato speciale. La Francia scenderà in campo venerdì 2 agosto contro la Germania alle ore 21:00 per l'ennesima entusiasmante sfida. Per il Giappone c'è invece il Brasile nello stesso giorno.