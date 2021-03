I risultati delle partite della notte tra sabato 13 e domenica 14 marzo. Soffre, ma vince Brooklyn che vince di cinque lunghezze sui Detroit Pistons. Vittorie casalinghe anche degli Hornets e degli Hawks di Gallinari, che hanno dominato contro Sacramento. Quattro delle sette squadre che nella notte hanno giocato fuori casa hanno conquistato il successo: Milwaukee, Portland, Dallas e Indiana.

Brooklyn Nets – Detroit Pistons 100-95

Guardando i risultati stagionali non c'erano molti dubbi sul successo dei Nets, che però sul filo hanno sconfitto Detroit. Ancora una volta la scena se l'è presa James Harden, il ‘Barba', la superstar della squadra che ha ottenuto un altro record. Perché con i 24 punti segnati Harden è salito a 21.792 punti in NBA ed ha superato il mito Larry Bird, e ora è al 34° posto all time nella classifica dei più grandi realizzatori. Raggiungere Kareem Abdul-Jabbar (38.387 punti, o Malone e LeBron, secondo e terzo) sembra impossibile, ma intanto il sorpasso doc resta:

Ho superato Larry Bird in cosa? Sappiamo tutti quanto fosse forte Larry e sappiamo quello che ha fatto ai Celtics, una leggenda. Per me superare uno dei più grandi giocatori della storia è un grande onore, penso semplicemente di aver giocato nella giusta maniera. Voglio continuare a costruire, perché voglio che il mio nome venga menzionato in mezzo a questi grandi.

Atlanta Hawks – Sacramento Kings 121-106

Nella notte in cui hanno brillato anche i soliti Doncic e Giannis sorride anche Danilo Gallinari che ha realizzato 15 punti con gli Atlanta Hawks, tutti partendo dalla panchina. Un buon bottino personale per l'italiano che spera di andare molto avanti con gli Hawks, che sono a caccia di un posto ai playoff.

I risultati della notte NBA