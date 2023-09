Fontecchio monumentale contro la Serbia: eroe della vittoria e record personale con l’Italia Simone Fontecchio è stato l’MVP del match vinto contro la Serbia che rilancia l’Italbasket ai Mondiali. L’ala degli Utah autentico trascinatore della rimonta azzurra: 30 punti finali (e 7 rimbalzi) e il canestro del successo.

A cura di Alessio Pediglieri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di Basket 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'Italia che vince contro la Serbia ai Mondiali di basket di Manila c'è una stella che brilla ancor più di tutte le altre nella squadra di Pozzecco: è Simone Fontecchio che si è preso sulle spalle la squadra azzurra trascinandola ad una imperiale vittoria. Una partita leggendaria per il giocatore degli Utah Jazz che ha concluso il match siglando il suo nuovo primato in azzurro:30 punti e 7 rimbalzi.

Simone Fontecchio è stato l'autentico eroe della rimonta azzurra nel terzo quarto, con anche i canestri poi decisivi per la vittoria anche se non c'è nulla da togliere a tutto il team azzurro che ha saputo reagire, uscendo dal baratro del terzo quarto quando la Serbia stava oramai prendendo in mano la partita dilagando con un +16. Prima ci ha pensato un determinante Datome a fare rialzare la testa agli azzurri poco prima dell'ultimo spicchio di partita, dove Fontecchio è tornato a fare la differenza.

Da rivedere sotto la lente di ingrandimento la prestazione dell'ala piccola azzurra, classe 1997, di nascita pescarese ma di scuola basket Virtus che si prende quasi subito la scena sul parquet: in un inizio di partita sotto punti, sul 3-2 azzurro è sua la schiacciata che accende per la prima volta la lampadina in campo. L'uomo dei sogni azzurri c'è anche nel secondo quarto, quando l'Italia fa fatica: gli azzurri segnano solo dalla lunetta, (con un 4/6 proprio di Fontecchio), poi è ancora lui a sbloccare la situazione dal campo dopo 5'30", con la tripla del nuovo +1 per l'Italia (32-31).

Il terzo è un quarto da incubo in cui l'Italia rischia la capitolazione, ma ancora una volta Fontecchio sale supremo in cattedra: sul 44-60 per la Serbia si inventa da solo un mini parziale di 7-0 creato completamente da solo, mandando uno squillo di tromba a Datome che fa un suo 5-0, riportando gli azzurri in linea di galleggiamento per gli ultimi 10 minuti, in cui l'ala Utah si prende altri punti pesantissimi: è suo il 78-74 con 33″ da giocare. Che sarà decisivo: per sé (30 punti, nuovo record in azzurro) e per l'Italia (78-76 il finale di gara).