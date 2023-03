Fingono di volere una foto con Tommaso Marino solo per insultarlo volgarmente: “Vai a ca…” Tommaso Marino è stato vittima di una trappola dopo la sfida tra i suoi Legnano Knights e Unicusano Pielle Livorno per il campionato di Serie B di basket. Alcuni tifosi toscani a fine partita hanno chiesto una foto al giocatore prima di trarlo in inganno al momento dello scatto: “Vai a ca…”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un triste finale che fa felici solo questi pseudo tifosi. Già, perché definirli solo tifosi sarebbe troppo per quattro persone che si sono divertite a umiliare Tommaso Marino, playmaker dei Legnano Knights dopo la il match valido per il campionato di basket di Serie B contro Unicusano Pielle Livorno. Quattro persone – un uomo al video più tre donne – a fine partita hanno chiesto a Marino di scattarsi una foto. Il giocatore era all'esterno del palazzetto con tanto di zaino in spalla e pronto a salire sul pullman con tutti i compagni di squadra per fare ritorno a casa. A un certo viene fermato da queste persone. Marino ben disponibile e con il sorriso, concede senza problemi a quei sostenitori livornesi, apparentemente innocui, quella foto.

Le tre persone si avvicinano al giocatore ma proprio nel momento in cui tutti si mettono in posa, colui il quale aveva il compito di scattare la foto inveisce contro Marino: "Ma vaffa****o me**a – urla con forza mentre tutti gli altri si allontanano facendo intendere che avessero architettato tutto prima – Me**a, oh me**a, vai ca**re str**zo". Marino sorpreso viene chiamato ad allontanarsi da un membro dello staff che gli consiglia di non reagire. Una pagina triste del basket e in particolare dello sport in generale che non ha nulla a che fare con personaggi di questo genere che si sono poi allontanati sorridendo, fieri di aver compiuto il gesto più bello della domenica e che invece sono stati in realtà di una tristezza unica.

Un concetto questo, sottolineato anche da Gigi Datome, amico ed ex compagno di squadra di Tommaso Marino, che sul suo account social ha espresso tutto il suo rammarico e la sua profonda tristezza per quanto visto. “Pensa che la cosa più triste della tua giornata coincide con la più divertente della loro, compassione per tanta pochezza”. Il video, non contenti, è stato anche postato in rete tanto da diventare virale i poche ore. Ecco perché lo stesso Marino ha poi deciso di postarlo anche lui sul suo account: "Visto che ormai è virale dappertutto tanto vale che lo posti anche io…". Immagini che non hanno proprio nulla a che fare con il sano sfottò che invece è tutt'altro e spesso diverte anche i diretti interessati.

Tanti ovviamente i messaggi di sostegno al giocatore. Oltre a Datome diversi tifosi hanno sottolineato come queste persone si siano approfittate dell'educazione e della cortesia di Marino: "Immagino debba essere molto appagante approfittarsi della tua disponibilità per fare una roba del genere. Incredibile" scrive qualcuno che evidenzia appunto questo aspetto. "E poi sono scappati…" sottolineano altri specificando come sia stato assolutamente discutibile il loro comportamento. Insomma, un episodio brutto a cui lo stesso giocatore non ha voluto dare adito non rispondendo alle provocazioni dimostrando profonda superiorità e immensa professionalità verso chi invece non ha nulla di cui andare fiero.