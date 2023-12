Ex giocatore NBA arrestato per sequestro e omicidio di una donna: “Resti umani trovati nel deserto” Chance Comanche, 27 anni, nella scorsa stagione tra le fila di Portland, avrebbe agito con la complicità della fidanzata 19enne, Sakari Harnden. Il cadavere della donna, Marayna Rodgers, è stato ritrovato in una zona del deserto del Nevada.

Chance Comanche e la fidanzata, Sakari Harnden, coinvolti nell'indagine sula morte di Marayana Rodgers.

L'ex giocatore di NBA, Chance Comanche, e la sua fidanzata, Sakari Harnden, sono stati arrestati con l'accusa di sequestro di persona e omicidio di Marayna Rodgers, assistente medico di Washington i cui "resti umani" sono stati ritrovati dalla polizia a Henderson, città della Contea di Clark che appartiene all'area metropolitana di Las Vegas.

Il cadavere della donna, rivenuto dopo due settimane di ricerche a circa 20 miglia a sud-est di Las Vegas, in una zona del deserto del Nevada, era la prova che gli inquirenti attendevano d'avere in pugno per formalizzare le imputazioni nei confronti della coppia sulla quale già gravavano forti sospetti.

Comanche ha solo sfiorato la massima serie della pallacanestro americana nell'esperienza a Portland, ci era arrivato dopo aver tentato il sogno e la fortuna a partire dagli Arizona Wildcats. Una presenza, 21 minuti giocati, 7 punti e 3 rimbalzi hanno rappresentato il suo score prima che finisse nell'oblio dopo aver appena assaporato la grandezza.

Nella stagione attuale il "centro" dal fisico imponente (alto 208 cm per 98 kg di peso) era in forza agli Stockton Kings, franchigia impegnata nella NBA Development League, una sorta di torneo collaterale a quello più importante al mondo. Alla luce degli sviluppi delle indagini non maneggerà più la palla a spicchi su un campo ufficiale: lo stesso club nel quale ha militato fino a poche settimane fa ha stracciato il suo contratto una volta al corrente delle terribili notizie di cronaca che sembrano tratte da un crime movie americano.

La vittima era stata dichiarata ufficialmente scomparsa il 7 dicembre scorso, due giorni dopo essere stata vista l'ultima volta con gli amici e aver organizzato un incontro con Harnden e Comanche (secondo quanto riportato dalla CNN). L'ex cestista aveva giocato una partita della G-League a Henderson, Nevada, il 5 dicembre, la notte prima che Rodgers facesse perdere traccia di sé. Henderson si trova a 15 miglia da Las Vegas e non è chiaro esattamente per quanto tempo Comanche sia rimasto lì.

Harnden è stato arrestato a Las Vegas il 13 dicembre e rinchiusa nel centro di detenzione della contea di Clark. Comanche è finito in manette a Sacramento, in California, e preso in consegna dagli agenti FBI due giorni dopo, il 15 dicembre: ora è in attesa di estradizione in Nevada.