Nella notte NBA il fattore campo è scomparso. Quattro colpi esterni in sette partite. Lontano da casa hanno vinto anche gli Indiana Pacers che oltre il successo hanno festeggiato soprattutto il ritorno in campo di Caris LeVert che due mesi fa era stato operato per un carcinoma al rene. Un rientro che a prescindere andava festeggiato, ma che è stato anche bello tecnicamente in virtù di 13 punti e 6 rimbalzi. A fine partita naturalmente LeVert era raggiante:

Un mese e mezzo o due mesi fa non sapevo nemmeno se avrei potuto continuare a giocare, quindi non posso che essere grato e felice di essere tornato in campo. Ho sentito le gambe pesanti, ma so che con il tempo arriverà la forma migliore, sono contento per la vittoria. Sarà un finale di stagione speciale.

In poche settimane la vita di questo ragazzo è cambiata completamente. LeVert, che ha 26 anni ed è cresciuto alla Michigan University, nel 2017 è diventato un giocatore dei Brooklyn Nets, con i quali ha avuto una media 18 punti per incontro (e 6 assist di media), ma poi nell'ambito della trattativa che ha portato Harden a Brooklyn è passato agli Indiana Pacers. E soprattutto successivamente gli è stata trovata una massa tumorale al rene sinistro.

La paura è stata enorme. Il giocatore è stato subito operato e dopo due mesi è tornato in campo dopo aver sconfitto il cancro. Alla vigilia dell'incontro con i Phoenix Suns LeVert ha parlato tramite Zoom con i media e aveva già espresso la sua gioia e ha ringraziato soprattutto squadra e famiglia: