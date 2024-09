video suggerito

Gli australiani vincono il doppio maschile agli Us Open: Purcell festeggia con un gesto osceno Max Purcell e Jordan Thompson hanno vinto gli US Open di doppio maschile. Dopo aver sconfitto in finale Krawietz e Putz i due australiani hanno festeggiato, Purcell si è lasciato andare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Max Purcell e Jordan Thompson sono i campioni di doppio maschile degli US Open. Un successo che li ripaga dell'amarissima delusione del torneo di Wimbledon, che era stato a un passo davvero ma che era svanito sul più bello. I due australiani, che emulano i mitici Woodies (Woodbridge e Woodforde) hanno sconfitto in finale i tedeschi Krawietz e Putz. Dopo la partita gioia incontenibile, pure troppa per Purcell che rivolgendosi verso la sua panchina ha fatto un gesto davvero molto volgare.

Purcell e Thompson campioni in doppio agli US Open

Le prime due coppie sono cadute prima della finale, che ha visto come degni protagonisti il duo australiano e quello tedesco. Purcell e Thompson meno di due mesi fa persero in modo amarissimo la finale di Wimbledon contro Heliovaara e Patten, che annullarono tre matchpoint e vinsero il super tie-break. Stavolta tutto liscio per Purcell e Thompson che si sono imposti con il punteggio di 6-4 7-6.

Max Purcell si lascia andare dopo il successo

Chiuso l'incontro i due aussie hanno salutato cordialmente gli sconfitti, poi si sono abbracciati e hanno mostrato la propria gioia. Nessuno dei due era contenuto. Thompson, però, almeno è stato composto. Purcell, invece, si è lasciato andare a un gesto piuttosto volgare indicandosi il basso ventre, gesto visibile anche se la telecamera (per fortuna) lo inquadrava da dietro e da lontano.

Non notarlo comunque era complicato. Poi i due si sono ricomposti, si sono abbracciati e hanno ricevuto il trofeo e lo hanno sollevato con grande orgoglio. Un successo importante questo per Purcell e Thompson che salgono al terzo posto della Race e li mette di fatto al sicuro nella corsa alle ATP Finals di doppio.