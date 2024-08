video suggerito

Canyon Barry porta il tiro libero dal basso alle Olimpiadi 2024: è una tradizione di famiglia Canyon Barry ha portato il tiro libero dal basso alle Olimpiadi 2024: per lui è una tradizione di famiglia perché suo padre Rick era famoso per questo tipo di esecuzioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Canyon Barry ha portato il tiro libero dal basso alle Olimpiadi 2024: per lui è una tradizione di famiglia. Suo padre Rick Barry, membro del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, era uno specialista di questo tipo di esecuzioni dalla lunetta. Un modo di cercare il canestro abbastanza insolito e che sta facendo discutere un bel po' a Parigi.

Barry è un membro del Team USA del 3×3 di basket ed è stato il vero trascinatore della selezione a stelle e strisce nell'ultima uscita: nella quarta giornata sono arrivate le prime due vittorie degli Stati Uniti, con Barry che ha piazzato 30 punti in due partite e ha trascinato la sua squadra al successo contro Francia e Cina.

Canyon Barry ha realizzato 15 punti e gli statunitensi in inferiorità numerica hanno battuto la Francia per 21-19 nella giornata di venerdì, ottenendo la loro prima vittoria nel girone del 3×3 alle Olimpiadi di Parigi. Gli Stati Uniti, che hanno giocato senza la stella Jimmer Fredette per la seconda partita consecutiva a causa di un infortunio agli arti inferiori, hanno perso le prime quattro partite del torneo.

"Dovevamo vincerla e ci siamo riusciti", ha detto Barry, che ha giocato al College of Charleston dal 2013 al 2016: "Un grande merito a tutta la squadra per aver combattuto in quell'atmosfera e attraverso tutte queste avversità con tre persone. È una vittoria clamorosa per noi".

Nella prima partita, la Francia è passata in vantaggio grazie a un canestro di Franck Seguela a 90 secondi dalla fine ma Barry, figlio del membro della NBA Hall of Fame Rick, ha preso il comando delle operazioni in campo e ha realizzato un canestro prima dei due tiri liberi ‘dal basso' che hanno reso famoso il padre e hanno permesso agli Stati Uniti di centrare la vittoria.