Un tuffatore svela tutto quello che sa sui cinesi: "Vuoi avere una vita così per vincere l'oro?" Il tedesco Timo Barthel, classificatosi settimo nella finale di tuffi sincronizzati da 10 metri, svela come vivono i tuffatori cinesi che hanno dominato la gara: "Quella è la differenza, ma vuoi avere una vita così per vincere l'oro?".

A cura di Paolo Fiorenza

Quanti sacrifici ci sono dietro una medaglia d'oro alle Olimpiadi? Cosa si è disposti a fare – o non fare – pur di scrivere il proprio nome nella storia dello sport mondiale e dare lustro al proprio Paese? Una domanda che per gli atleti cinesi, inseriti nel contesto di un apparato statale che li vede con pressioni fortissime per portare a casa risultati, ha ora una risposta, dopo le parole – eloquenti al riguardo – pronunciate dal tuffatore tedesco Timo Barthel a proposito dei due colleghi cinesi che hanno vinto l'oro nei tuffi sincronizzati da 10 metri.

La coppia cinese domina la finale dei tuffi sincronizzati da 10 metri

Lian Junjie e Hao Yang hanno dominato la finale maschile: col punteggio di 490,35 hanno lasciato a una distanza abissale la coppia britannica, formata da Tom Daley e Noah Williams (463,44 punti per loro). Il duo cinese è stato assolutamente perfetto: sei tuffi strepitosi che non hanno lasciato alcuna possibilità agli avversari, facendo gara di testa fin dal primo tuffo.

Tra questi c'erano anche i tedeschi: Timo Barthel e il suo compagno Jaden Eikermann si sono classificati settimi con 364,41 punti. E parlando dopo la finale, Barthel ha sostenuto che il rigido regime – non solo di allenamenti, ma anche di vita – della squadra cinese di tuffi abbia giocato un ruolo fondamentale nel loro successo alle Olimpiadi.

La gioia di Lian Junjie e Hao Yang dopo aver vinto l'oro nei tuffi sincronizzati da 10 metri alle Olimpiadi

Il tedesco Barthel svela cosa sa sui cinesi: "Vuoi avere una vita così per vincere l'oro?"

"Vivono in un collegio, quattro per stanza – ha detto il 28enne teutonico – Si allenano per dodici ore. Non sanno nient'altro che tuffi. Non hanno una vita privata come la nostra, dove usciamo con una ragazza o un compagno, mangiamo il gelato, andiamo al ristorante, incontriamo la famiglia. A volte non vedono la famiglia per tre anni. Questa è la differenza tra la classe mondiale assoluta e la nostra performance. Ma la domanda è anche: vuoi avere una vita così per vincere l'oro?".

Barthel ha spiegato anche che il premio in denaro messo in palio per la vittoria dell'oro non è sufficiente a convincerlo ad adottare lo stile di vita degli atleti cinesi: "Noi riceviamo 20mila euro per una medaglia d'oro in Germania. Ne vale la pena? Per 20mila euro? E metti tutta la tua vita in attesa? Io lo faccio solo per me stesso. Sfortunatamente, i soldi non hanno alcun ruolo per noi".

Timo Barthel (a sinistra) con Jaden Eikermann: la coppia tedesca si è classificata settima

Quanto alla gara, il tedesco ha aggiunto: "Anche con la nostra migliore prestazione, oggi saremmo arrivati ​​sesti. Sono orgoglioso di noi e felice che ce l'abbiamo fatta a qualificarci. Eravamo in finale, siamo al settimo posto, e nessuno può togliercelo. È stata la competizione più dura di quest'anno. Pazzesco. Non so se ho mai visto prima un punteggio di 490…".