video suggerito

Tragedia sfiorata nella boxe, l’allenatore uzbeko in arresto cardiaco dopo l’oro: salvo per miracolo Dopo aver vinto l’oro l’allenatore di pugilato dell’uzbekistan è stato colto da un arresto cardiaco: è stato salvato giusto in tempo dall’intervento provvidenziale di due medici inglesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La medaglia d'oro nella boxe di Hasanboy Dusmatov poteva trasformarsi in tragedia: mentre l'uzbeko festeggiava il trionfo il suo allenatore Tulkin Kilichev è stato vittima di un arresto cardiaco proprio accanto al ring ed è stato aiutato dall'intervento provvidenziale dello staff medico della GB Boxing che gli ha salvato la vita in un momento delicatissimo.

L'arresto cardiaco dopo la medaglia d'oro

L'Uzbekistan si è portato a casa la medaglia d'oro nella boxe, categoria pesi mosca, ma il momento di massima gioia poteva trasformarsi in tragedia: mentre l'atleta esultava sul ring, felice per il risultato raggiunto, qualche metro più in là il suo allenatore è stato colto da un improvviso arresto cardiaco che lo ha messo in forte rischio.

Su di lui si sono fiondati immediatamente i medici della GB Boxing che erano presenti all'area di riscaldamento, proprio accanto a Kilichev: mentre un medico ha eseguito la rianimazione cardiopolmonare l'altro ha immediatamente preso il defibrillatore per provare a rianimare l'uomo.

La tragedia sfiorata

Il racconto di quei momenti fa capire la drammaticità degli eventi. Uno dei due medici ha detto all'agenzia di stampa PA che si è accorto dell'uomo perché ha sentito delle urla particolari tra i festeggiamenti: "La squadra di allenatori (uzbeka) è tornata nell'area di riscaldamento e tutti stavano festeggiando, poi da quell'area sono arrivate delle urla che non erano affatto dei festeggiamenti. C'è stato un grido di aiuto, di un medico. Harj è stata la prima persona a rispondere e io l'ho seguita con la borsa traumatologica d'emergenza che portiamo con noi".

La storia per fortuna ha un lieto fine, perché Kilichev è stato stabilizzato in breve tempo ed è stato preso in cura dai medici del posto e il su pugile Dusmatov ha potuto festeggiare la medaglia d'oro assieme al suo allenatore dopo aver tirato un sospiro di sollievo.