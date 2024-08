video suggerito

Tilga si blocca nel salto con l’asta e precipita giù: è la storia più sfortunata delle Olimpiadi Karel Tilga non riesce a completare al meglio il suo decathlon alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’atleta estone finisce a terra dopo il salto con l’asta che di fatto non è riuscito a effettuare: “Fisicamente sono tutto intero ma fa male ovunque”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Karel Tilga non ce l'ha fatta a superare la prova del salto con l'asta al Decathlon delle Olimpiadi di Parigi 2024. L'atleta dell'Estonia ha concluso l'ultimo esercizio non riuscendo nemmeno a saltare restando praticamente in alto sull'asta che inevitabilmente gli è caduta all'indietro facendolo carambolare per terra. Ha totalizzato comunque l'11° posto con 8377 punti ma di certo avrebbe voluto fare meglio. Ma cos'è accaduto? Tilga era reduce da diversi infortuni ed è giunto praticamente stremato al salto con l'asta: "Fisicamente sono tutto intero ma fa male ovunque".

Secondo l'atleta 26enne, mentalmente e fisicamente alle Olimpiadi, il decathlon è stata la gara più dura della sua vita. "È iniziato con un dolore al ginocchio, poi sono caduto a terra con un tonfo – ha detto -. Prima del lancio del giavellotto, il muscolo adduttore faceva sempre più male e sono arrivato alla fine solo con l'aiuto di antidolorifici". Tilga col giavellotto non è riuscito a fare un altro tentativo fermandosi al primo. Poi il salto con l'asta: "Non l'avevo praticato molto e in quel momento il mio ginocchio era già abbastanza malandato".

L'atleta estone ricorre agli antidolorifici per terminare il decathlon

Tilga ha dovuto prendere degli antidolorifici: "Ho preso un bel cocktail e ho deciso di saltare quell'altezza sperando che potesse avere effetto – spiega -. Per poter fare quella prova però è stato necessario passare a un palo più forte e durante la mia esibizione c'era un vento contrario che avrei dovuto aspettarmi. Poi avete visto cosa è successo". Alla fine oltre al salto con l'asta incompleto, Tilga ha effettuato un solo tentativo nel lancio del giavellotto a causa di un problema all'inguine e nei 1500 metri di atletica non è riuscito a spingersi fino in fondo a causa di una lacerazione muscolare.

Leggi anche Imane Khelif in lacrime dopo aver battuto per decisione unanime Hamori: sarà medaglia sicura alle Olimpiadi

Tilga durante la prova di atletica nei 1500 metri.

Tilga la prende con filosofia e un pizzico di ironia

Tutto sommato, le seconde Olimpiadi della vita sono andate come la prima di Tokyo. Tilga ha infatti praticamente sfidato gli infortuni dall'inizio alla fine. "Sì, ma con 1300 punti in più! – ha spiegato l'estone cercando di prenderla con umorismo -. Se continuo così allo stesso modo, alle Olimpiadi di Los Angeles arriverà a quota 9500 punti". Di certo il sarcasmo non manca a Tilga che si è già prefissato un nuovo appuntamento per le Olimpiadi di Los Angeles. Dello stesso avviso è il suo allenatore: "La speranza è che non ci saranno altri infortuni in futuro".