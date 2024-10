video suggerito

Think About It, il cavallo che “ha imbrogliato la morte”: crolla durante la gara, poi il miracolo Impressionante caduta a 60 chilometri orari di Think About It, purosangue che è crollato lungo il rettilineo finale, in preda a violentissime convulsioni a seguito di una emorragia interna. “Non credo a poteri soprannaturali ma qualcosa di miracoloso è accaduto” ha detto l’allenatore Pride. “Ora non correrà più, si è meritato la pensione” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Durante la corsa di galoppo in Australia valida per il Sydney Stakes, sfida tradizionale di ottobre tra cavalli purosangue, Think About It, cavalcato da Jason Collett è crollato improvvisamente al suolo a 60km/h, non appena imboccato il rettilineo finale. Il cavallo ha disarcionato il fantino ed ha iniziato ad avere violente convulsioni, sedate subito dallo stesso Collett che è intervenuto tempestivamente a calmare l'animale. Colpito da una emorragia interna Thik About It si è miracolosamente ripreso: "Non so cosa sia accaduto, ma qualcosa è successo. Ha imbrogliato la morte"

Il malore di Think About It e il miracolo raccontato dall'allenatore Joseph Pride

"Ne ho visti di cavalli crollare in quel modo e nessuno si è più rialzato. Anche Think doveva restare a terra… poi l'ho visto risollevarsi. Non ho capito cosa sia successo ma qualcosa lì di miracolo è accaduto che nulla ha che fare con la scienza". Sono le parole di Jospeh Pride l'allenatore di Think About It, il purosangue che nello scorso weekend è stato vittima di una emorragia interna che spesso è fatale per i cavalli, che vengono abbattuti. Sembrava che il destino crudele dovesse ripetersi per l'ennesima volta, invece il miracolo: "E' stato un sollievo, ma è stato comunque qualcosa di incredibile" ha continuato un esterrefatto Pride. "Non credo in poteri superiori, ma in quel momento è accaduto qualcosa di inspiegabile: Think è riuscito a imbrogliare la morte".

Cos'è successo durante il Sydney Stakes, gara di galoppo tra purosangue

Il Sydney Stakes è una corsa di cavalli purosangue del City Tattersalls Club Group 3 che si corre in condizioni Weight for Age, su una distanza di 1.200 metri al Randwick Racecourse, Sydney, Australia, in ottobre. Il montepremi totale per la gara è di oltre 1.3 milioni di euro in totale e Think About It era tra i papabili per almeno un piazzamento. Il campione purosangue che già nel 2023 si era imposto nell'Everest, altra gara sempre sui 1.200 metri al Randwick Racecourse, all'entrata del rettilineo finale, mentre galoppava nelle retrovie alla ricerca di una posizione in corda, ha improvvisamente disarcionato il proprio fantino ed è crollato pesantemente a terra. Subito, è stato preda di violente convulsioni e, mentre gli altri cavalli si sfidavano per la vittoria, è stato assistito subito da Collett, che gli ha salvato la vita

Come sta ora Think About It, non correrà più

Think About It è stato vittima di una emorragia interna, come hanno confermato gli esami più approfonditi effettuati qualche ora dopo, un malore che nel 95% delle volte risulta fatale ai cavalli. "Incredibile come non sembri avere riportato alcuna evidente conseguenza per quanto accaduto e per la caduta subita" ha sottolineato Pride, "ma ora trascorrerà il resto dei suoi giorni come un re: non correrà più, si è meritato la propria pensione".