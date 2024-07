video suggerito

Su Weide sbaglia e fa perdere l’oro alla squadra cinese: la reazione dei compagni è spietata La Cina era sicura di aver vinto la medaglia d’oro nel concorso a squadre di ginnastica artistica, finché all’ultimo attrezzo non è andato Su Weide: è stato un disastro che ha consegnato la vittoria al Giappone. La reazione di compagni e allenatori è stata spietata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ultima rotazione del concorso di ginnastica artistica a squadre alle Olimpiadi di Parigi: la Cina è avanti di 3,2 punti rispetto al Giappone e sembra imprendibile. Ma succede l'imponderabile: Su Weide perde la presa alla sbarra e cade rovinosamente, poi riprende l'esercizio ma cade di nuovo: ottiene un disastroso 11,600 al suo ultimo attrezzo, vanificando le ottime prove in contemporanea dei suoi compagni negli altri attrezzi. Il Giappone invece non sbaglia niente con i suoi cinque atleti e opera il clamoroso sorpasso per l'oro, lasciando la Cina in un mare di rimpianti. Il 24enne Su Weide appare a pezzi dopo l'errore, ma a colpire maggiormente è la reazione spietata dei suoi compagni di squadra, che lo abbandonano senza neanche un gesto di consolazione o empatia.

Su Weide disastroso nella finale di ginnastica: tre cadute

In precedenza Su Weide era già caduto al volteggio, anche lì ottenendo un punteggio molto basso (12,766). Le due cadute nell'ultima prova alla sbarra, tra gli ‘oooh' del pubblico della Bercy Arena, gli hanno spaccato cuore e anima, ben sapendo come la Cina ci tenga tanto a tornare da Parigi con tante medaglie, in uno scenario in cui lo sport è inteso come fiore all'occhiello del regime. Con una pressione di questo tipo sulle spalle – a maggior ragione in una competizione di squadra e non individuale – il 24enne è apparso devastato. Dopo aver concluso l'esercizio alla sbarra, Su Weide si è andato a sedere ben lontano dai suoi compagni e dagli allenatori.

Su Weide seduto da solo dopo gli errori alla sbarra: gli altri neanche lo guardano

Compagni e allenatori della Cina lo lasciano solo: ha fatto perdere l'oro

Un atteggiamento peraltro assecondato dagli altri componenti della squadra, inclusi i tecnici, che lo hanno lasciato lì da solo, senza provare a consolarlo o dirgli che si vince e si perde tutti assieme. La vicenda è diventata virale sui social proprio per questo motivo ed un tweet della presentatrice della BBC ed ex ginnasta britannica Gabby Logan ha ricevuto milioni di visualizzazioni: "Il povero ginnasta cinese è caduto due volte dalla sbarra. I suoi compagni di squadra lo hanno abbandonato. È svuotato, non riesco a reggerlo".

Leggi anche L'arbitro che ha negato la vittoria a Macchi è al centro di una brutta coincidenza alle Olimpiadi

Le Olimpiadi peraltro non sono finite per Su Weide, che avrà la possibilità di riscattarsi nei prossimi giorni nelle gare individuali.