Straordinaria Sheetal Devi, l’arciere senza braccia stampa il record del mondo alle Paralimpiadi Alle Paralimpiadi di Parigi, Sheetal Devi si è presa la scena assoluta nella prova individuale di tiro con l’arco. Ha stabilito il record mondiale, superando per la prima volta in assoluto quota 700 punti (703 su 720 possibili) per poi essere eliminata agli ottavi di finale. Ma sarà di nuovo protagonista nel torneo misto a squadre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Sheetal Devi è tornata prepotentemente a far parlare di sé nel mondo dello sport, grazie al suo straordinario debutto ai Giochi Paralimpici di Parigi nel torno di tiro con l'arco. L'arciere indiana, solo 17enne, nata senza braccia, ha completato un turno quasi perfetto sorprendendo per le sue capacità fenomenali, utilizzando una tecnica unica che l'ha eletta emblema assoluto di resilienza e tenacia. E strappando un clamoroso record del mondo nella prova individuale, con 703 punti: purtroppo, è stata eliminata ma sarà ancora presente nell'evento olimpico a squadre.

La prova perfetta di Sheetal Devi, il record mondiale alle Paralimpiadi

La giovanissima atleta indiana aveva su di sé gli occhi del mondo ed è riuscita a strabiliare il mondo stesso, con una prova perfetta nella prova individuale di tiro con l'arco alle Paralimpiadi parigine. Sheetal Devi ha concluso la propria prova con un punteggio mostruoso di 703 punti totali (sui 720 raggiungibili) che le è valso il nuovo record del mondo, poi ritoccato a 704 dalla turca Öznur Cüre. I suoi tiri sono diventati immediatamente virali sui social, soprattutto quando ha compiuto con il suo arco la parabola perfetta colpendo con la freccia il centro perfetto del bersaglio. Devi si è presa così la scena assoluta diventando la prima arciere a superare quota 700 punti, stracciando il primato precedente fermo a 698.

Purtroppo per Devi tutto ciò non le ha permesso di cullare il sogno più grande, quello di cingersi al collo una medaglia olimpica. Eliminata agli ottavi della prova individuale dalla cilena Mariana Zuniga per un solo punto (138 a 137), Sheetal Devi è però ancora in corsa nella gara a squadre miste, insieme al connazionale e coetaneo Rakesh Kumar. La coppia ha stabilito un nuovo record mondiale di 1.399 punti nella qualificazione a squadre miste composte, battendo il precedente record.

Sheetal Devi, la prima campionessa di tiro con l'arco senza braccia

Sheetal Devi è già da tempo una star assoluta dello sport paralimpico e del tiro con l'arco in particolare. La 17enne indiana è diventata la prima campionessa di para-tiro senza arti superiori, esordendo ai Giochi Paralimpici Asiatici del 2022, dove ha vinto due medaglie. Agli Asian Para Games 2023 si era ripetuta con gli ori nelle gare individuali compound e mixed team, oltre ad aver vinto la medaglia d'argento nella competizione di doppio femminile. Un successo che si unisce alla medaglia d'argento ai Campionati mondiali di tiro con l'arco Para 2023, la medaglia d'oro (e d'argento) ai Giochi Paralimpici Asiatici 2023, che ne completato lo straordinario palmares.