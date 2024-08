video suggerito

Spunta una balena durante le finali di surf alle Olimpiadi: salto spettacolare a gara in corso Una balena emerge dall’acqua durante le semifinali e finali di surf alle Olimpiadi di Parigi 2024. È successo a Teahupo’o, sull’isola di Tahiti, nella Polinesia francese, dove si svolgono le gara: un salto spettacolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Una balena emerge dall'acqua mentre la brasiliana Tatiana Weston-Webb e la costaricana Brisa Hennessy stanno gareggiando nella semifinale femminile di surf, durante le Olimpiadi di Parigi 2024. A Teahupo'o, sull'isola di Tahiti, nella Polinesia francese l'immagine del gigantesco cetaceo fanno immediatamente il giro del mondo. In acqua non se ne accorge nessuno, specie le atlete in gara che proseguono la loro marcia tra le onde senza rendersi conto di cosa ci fosse un po' più vicino a loro. Ma le telecamere sono riuscite a catturare quel momento.

E infatti mentre gli atleti davano il massimo cercando di accaparrarsi il punteggio migliore per cercare una medaglia, l'attenzione dei fotografi internazionali si è concentrata proprio su questa immagine che si sono trovati di fronte quando una bellissima balena è apparsa a fare qualche rotazione in aria nel bel mezzo della semifinale di surf. Semplicemente spettacolare. Il bellissimo animale marino non è voluto restare indietro e deliziando di fatto i fotografi professionisti con il suo salto spettacolare che ha impreziosito ulteriormente la gara.

Un ospite inaspettato dunque nel bel mezzo di una gara che Tatiana Weston-Webb dal Brasile si è portata a casa ottenendo il punteggio più alto della giornata e vincendo la semifinale femminile. Questo chiaramente le ha permesso di avanzare alla finale per la medaglia d'oro dei Giochi Olimpici. La sua rivale, Brisa Hennessy della Costa Rica, ha invece interferito con la brasiliana mentre entrambe stavano affrontando un'onda. È stato questo il motivo per cui è stata penalizzata e ha potuto avere solo un'onda come punteggio.

La medaglia d'oro di surf va a Carline Marks

In finale è stata poi Caroline Marks a battere la brasiliana Tatiana Weston-Webb, che si è aggiudicata la medaglia d'argento. L'oro dunque è andato alla statunitense che non poteva credere a cuò che aveva appena compiuto portandosi a casa l'ambita medaglia: "Per tutta la tua vita aspetti n un momento come questo – ha detto Marks con la medaglia d'oro appesa al collo -. È al di là di tutti i miei sogni più sfrenati". Una gara di fatto impreziosita anche dalla presenza di una balena che ha reso ancora più speciale la giornata.