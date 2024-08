video suggerito

Sofia Raffaeli è la perfezione fatta ginnasta: il debutto alle Olimpiadi è un trionfo di eleganza Sofia Raffaeli incanta il pubblico delle Olimpiadi di Parigi 2024 con la sua eleganza e perfezione nell’esercizio. L’azzurra approda alla finale di domani conquistando il punteggio massimo nelle quattro rotazioni: cerchio, palla, clavette, nastro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sofia Raffaeli ha incantato l'Italia dopo le prime due rotazioni di all-around nella ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024. La ventenne campionessa azzurra si conferma in formissima ai Giochi balzando già dal mattino subito in testa alla classifica col miglior punteggio dopo gli esercizi di cerchio e palla. La giovane atleta azzurra di Chiaravalle ha lasciato col fiato sospeso tutti coloro i quali hanno seguito la sua performance. I video delle sue due esibizioni sono diventati immediatamente virali: il pubblico italiano è rimasto senza parole dinanzi alla perfezione e l'eleganza dei suoi esercizi.

La prova con la palla gli è valsa 34.450 punti. Un risultato importante per Sofia Raffaeli che ha eseguito una performance senza alcuna sbavatura anche col cerchio tanto da arrivare a 70.150 punti totali: prima davanti a tutti. Nel pomeriggio sono poi arrivate anche le performance perfette in pedana con clavette (35.000) e nastro che hanno confermato le impressioni del mattino. "Non è umana" scrivono alcuni utenti sui social commentando le immagini delle prestazioni di Sofia Raffaeli. L'attrezzo sembrava quasi telecomandato dall'atleta azzurra che con disinvoltura e maestria ha mostrato a tutto il pubblico in tv e al palazzetto parigino il suo incredibile talento.

Anche per chi si è affacciato per la prima volta in questa disciplina sportiva, l'esercizio di Sofia Raffaeli è risultato a dir poco incantevole, quasi ipnotico. La perfezione dell'esecuzione da parte dell'atleta azzurra ha chiaramente convinto anche la giuria che ha sempre riservato a Sofia Raffaeli il punteggio più alto per tutte le qualificazioni. "Sono state sensazioni mai provate prima – ha detto l'azzurra a Eurosport -. È bellissimo con questo pubblico anche solo entrare in pedana e fare il tuo esercizio. È però anche molto difficile mantenere la concentrazione".

Sofia Raffaeli durante la prova col cerchio.

Le parole di Sofia Raffaeli dopo le eliminatorie: "Conosco le mie potenzialità"

Sofia Raffaeli cerca di non farsi condizionare dalla sua performance perfetta e punta sempre a migliorarsi: "Gli esercizi sono andati bene, diciamo che alcune cose non sono state fatte nel modo giusto, ma conosco il mio potenziale e cerco di stare più tranquilla possibile e fare il massimo". Dopo le qualificazioni della giornata di oggi dunque, le prime 10 classificate delle eliminatorie, tra cui Sofia Raffaeli, prenderanno parte alla finale di domani, venerdì 9 agosto, dove si ripartirà da zero e l'azzurra proverà a centrare una medaglia che fin a questo momento sembra essere meritatissima.