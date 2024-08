video suggerito

Simone Biles scioccata dopo le Olimpiadi di Parigi: "Mi hanno chiesto una cifra folle per lo champagne" La ginnasta statunitense Simone Biles ha raccontato uno spiacevole episodio avvenuto in un locale notturno di Parigi dopo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2024: crede si stessero approfittando della sua notorietà.

A cura di Michele Mazzeo

Oltre ad essere la migliore ginnasta del mondo, la più vincente e, senza dubbio, una delle migliori della storia, Simone Biles è nota anche per la sua schiettezza nell'affrontare temi scottanti e nel non tirarsi indietro se c'è da denunciare qualcosa che non va. E a tal proposito non è passata inosservata la sua ultima denuncia riguardo a ciò che le è capitato nella capitale francese nel bel mezzo dei festeggiamenti con la Delegazione americana dopo le Olimpiadi di Parigi 2024.

In un video pubblicato su TikTok, la 27enne statunitense ha raccontato che, dopo la cerimonia di chiusura andata in scena alla Stade de France, insieme agli altri atleti a stelle e strisce rimasti ancora a Parigi, ha proseguito i festeggiamenti per il trionfo nel medagliere in un locale notturno della capitale transalpina. E proprio in quell'occasione ha vissuto una spiacevole situazione che l'ha indignata parecchio.

"Amici, in questo club hanno provato a farmi pagare 26mila dollari per una bottiglia di champagne. Sono pazzi?", ha difatti raccontato la ginnasta statunitense che si è sentita offesa da quella richiesta così esosa. "Ovviamente non l'ho comprata. Ma perché hanno voluto fare quella mossa contro di me?" ha quindi proseguito Simone Biles mostrando il suo disappunto per quello che lei ha ritenuto essere un tentativo di approfittarsi del fatto che i clienti erano famosi atleti.

Un episodio che l'ha portata poi a riflettere sui lati negativi con cui deve fare i conti un personaggio famoso. Nel video, registrato mentre si preparava ad assistere alla partita di preseason NFL tra i Chicago Bears (nei quali milita il suo compagno Jonathan Owens) e Cincinnati Bengals, difatti Simone Biles ha chiosato con una riflessione sull'effetto che il suo successo ha sulla sua vita quotidiana: "A volte non lo so, l'attenzione, preferirei non averla. Preferirei essere il più normale possibile" ha difatti detto in conclusione la famosissima ginnasta americana rimasta evidentemente molto turbata da quei 26mila dollari (quasi 24 mila euro) che gli sono stati chiesti a Parigi per una bottiglia di Champagne.