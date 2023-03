Scozia-Italia 6 Nazioni di rugby oggi in TV, l’orario TV8 e Sky e dove vederla in streaming Dopo la sconfitta contro il Galles, l’Italia del rugby affronta la Scozia per l’ultima giornata del Sei Nazioni. Si gioca alle 13:30 al Murrayfield Stadium di Edimburgo Diretta TV in chiaro su TV8 e in streaming su Sky.

A cura di Vito Lamorte

Scozia–Italia al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming.

Per l'ultima giornata del Sei Nazioni, l'Italia del rugby affronta la Scozia a Edimburgo: si gioca sabato 18 marzo 2023 alle ore 13.30 al Murrayfield Stadium. Diretta TV in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale) e in streaming sul sito tv8.it. Gli abbonati potranno seguire la sfida anche su Sky e in streaming su Sky-Go.

La nostra Nazionale di Kieran Crowley, dopo la cocente sconfitta con il Galles, ha come obiettivo quello chiudere con una prestazione migliore di quella vista a Roma nel turno precedente e proverà a vincere almeno una partita del torneo più prestigioso per evitare di chiudere con il pieno di delusioni.

Partita: Scozia-Italia

Dove: Murrayfield Stadium, Edimburgo

Quando: sabato 18 febbraio

A che ora: 13:30

Diretta TV: Tv8 e Sky Sport Uno

Diretta streaming: Tv8.it, SkyGo, Now

Competizione: Sei Nazioni 2023, 5° turno

A che ora si gioca Scozia-Italia di rugby 2023: orario e programma

Scozia-Italia si gioca alle ore 13:30 e conclude l'avventura della selezione azzurra al Sei Nazioni 2023. Si giocherà al Murrayfield Stadium di Edimburgo, storico impianto della città scozzese e tempio del rugby.

Dove vedere Scozia-Italia di Rugby in TV e streaming

Scozia-Italia è trasmessa in diretta TV sia da TV8 sia da Sky. Nel primo caso si potrà seguire in chiaro sul canale del Digitale Terrestre numero 8 mentre per la seconda ipotesi agli abbonati Sky potranno seguire il match su Sky Sport Uno (canale 201). La telecronaca sarà affidata a Francesco Pierantozzi e commento tecnico di Andrea De Rossi. Il match sarà preceduto da un lungo pre-partita, che inizierà alle 12.45, con Davide Camicioli e Diego Dominguez.

In diretta streaming Scozia-Italia, partita valida per l'ultimo turno del Sei Nazioni 2023, può essere seguita gratuitamente e in chiaro su tv8.it mentre per tutti gli abbonati Sky potranno usufruire dell'applicazione SkyGo, sia per supporti fissi che mobile.

Le formazioni di Scozia-Italia nel Sei Nazioni

La formazione della SCOZIA: 15 Ollie Smith (Glasgow Warriors, 2 caps), 14 Kyle Steyn (Glasgow Warriors, 9 caps), 13 Huw Jones (Glasgow Warriors, 35 caps), 12 Sione Tuipulotu (Glasgow Warriors, 15 caps), 11 Duhan van der Merwe (Edinburgh Rugby, 27 caps), 10 Blair Kinghorn (Edinburgh Rugby, 42 caps), 9 Ben White (London Irish, 13 caps), 8 Jack Dempsey (Glasgow Warriors, 8 caps), 7 Hamish Watson (Edinburgh Rugby, 56 caps), 6 Jamie Ritchie (Edinburgh Rugby, 40 caps – capitano -), 5 Jonny Gray (Exeter Chiefs, 76 caps), 4 Sam Skinner (Edinburgh Rugby, 24 caps), 3 Zander Fagerson (Glasgow Warriors, 57 caps) 2 George Turner (Glasgow Warriors, 34 caps), 1 Pierre Schoeman (Edinburgh Rugby, 20 caps).

La formazione dell'ITALIA: 15 Tommaso Allan (Harlequins, 70 caps), 14 Pierre Bruno (Zebre Parma, 11 caps), 13 Juan Ignacio Brex (Benetton Rugby, 22 caps), 12 Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 10 caps), 11 Simone Gesi (Zebre Parma, esordiente), 10 Paolo Garbisi (Montpellier, 23 caps), 9 Alessandro Fusco (Zebre Parma, 12 caps), 8 Lorenzo Cannone (Benetton Rugby, 7 caps), 7 Michele Lamaro (Benetton Rugby, 25 caps – capitano -), 6 Sebastian Negri (Benetton Rugby, 45 caps), 5 Federico Ruzza (Benetton Rugby, 40 caps), 4 Edoardo Iachizzi (Vannes, 4 caps), 3 Marco Riccioni (Saracens Rugby, 18 caps), 2 Giacomo Nicotera (Benetton Rugby, 11 caps), 1 Danilo Fischetti (London Irish, 29 caps).