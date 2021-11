Salvo Cavallaro bronzo ai Mondiali di boxe: per l’Italia è una medaglia storica Salvatore Cavallaro conquista la medaglia di bronzo ai Mondiali AIBA di boxe 2021. Il pugile siciliano è stato sconfitto in semifinale per verdetto unanime (quattro 30-27 e un 30-26) dal cubano Yoenlis Hernandez Martinez, ma è riuscito comunque a prendersi questa medaglia che mancava da 8 anni all’intero movimento italiano.

A cura di Fabrizio Rinelli

Salvatore Cavallaro conquista la medaglia di bronzo ai Mondiali AIBA di boxe 2021. Il pugile siciliano è stato sconfitto in semifinale per verdetto unanime (quattro 30-27 e un 30-26) dal cubano Yoenlis Hernandez Martinez, apparso superiore sostanzialmente su tutto l’arco dei nove minuti di combattimento. Alla Stark Arena di Belgrado, in Serbia, Cavallaro è riuscito comunque a raggiungere un traguardo a dir poco straordinario conquistando una medaglia dopo 8 anni di astinenza da parte dell'intero movimento italiano. Un dato significativo e incoraggiante che mostra la crescita anche del movimento della boxe maschile che alle Olimpiadi di Tokyo, per la prima volta da 100 anni, non aveva visto la presenza di nessun pugile italiano uomo.

Cavallaro contro Martinez aveva davvero poche armi da sfoderare, ma è riuscito comunque a far valere la sua forza senza alcuna paura. Purtroppo il suo avversario è stato a dir poco superiore e non ha lasciato scampo al pugile italiano che ha comunque regalato all'Italia una medaglia da sogno che il movimento azzurro aspettava da troppo tempo. Un bronzo dal sapore speciale per Cavallaro che aveva anche sperato per tanto tempo nell'Olimpiade sfiorata solo per una manciata di punti. Il siciliano lo scorso mese di agosto era stato anche operato al gomito del braccio sinistro per questo la medaglia conquistata oggi ha un sapore doppiamente speciale.

Nel primo round Hernandez fa meglio riuscendo ad evitare i colpi di Cavallaro mostrando uno certa padronanza in un pugilato più efficace e d'effetto che gli vale il 10-9 dei giudici. Cavallaro migliora ancora nella seconda ripresa non dando bersagli precisi e punti di riferimento al suo avversario. Ma il cubano è veloce, agile e concreto e si porta a casa anche in questa occasione cinque 10-9 guadagnandosi la gara gestendo con superiorità nel terzo round.