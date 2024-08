Quanto sono costate davvero le Olimpiadi di Parigi 2024: quasi il doppio rispetto al primo preventivo

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Chiuse le Olimpiadi di Parigi 2024 in Francia è tempo di bilanci. E non solo sotto l'aspetto sportivo e organizzativo. Il giorno dopo la cerimonia di chiusura con il passaggio di consegne a Los Angeles (che ospiterà l'edizione 2028) infatti si sono iniziati a fare i conti dal punto di vista economico per andare a capire quanto sono davvero costati i Giochi Olimpici della capitale transalpina e qual è il bilancio tra entrate e uscite. E, ovviamente, come spesso accade in questi casi vi sono visioni discordanti.

Il costo delle Olimpiadi di Parigi 2024 secondo le stime del Governo francese

Sentendo quanto affermato dalla ministra dimissionaria dell'economia e del turismo francese, Olivia Gregoire, nell'intervista rilasciata a ‘La Tribune' infatti, saremmo di fronte ad un "successo economico e turistico" con "i benefici economici che non si fermeranno qui poiché in passato è stato dimostrato che gli effetti positivi delle Olimpiadi si sono manifestati anche molto tempo dopo l’evento". Attesa condivisa anche dalla Banca di Francia che prevede un significativo aumento dello 0,25% del PIL di traino da parte dei Giochi.

La stessa ministra ha svelato le stime fatte dal Governo francese secondo le quali le Olimpiadi di Parigi 2024 costeranno 8,8 miliardi di euro (circa 2 miliardi e mezzo in più rispetto ai 6,2 miliardi preventivati nel 2017 al momento dell'assegnazione da parte del CIO) nei prossimi 15 anni, "gran parte dei quali coperti da investimenti privati".

Le spese indirette fanno aumentare i costi dei Giochi parigini

Diversi invece i conti fatti da alcuni economisti e organismi indipendenti che hanno stimato il costo delle Olimpiadi di Parigi 2024 tra i 10 e i 12 miliardi di euro in quanto agli 8,8 miliardi annunciati dalla ministra Gregoire andrebbero aggiunti i costi non messi a bilancio come le opere di bonifica della Senna che ha ospitato, non senza grandi polemiche, le gare del nuoto in acque libere, le spese per la sicurezza prima e durante la cerimonia inaugurale, i bonus elargiti ad agenti pubblici e al personale operante nel settore dei trasporti.

Cioè quelle spese, a carico dello Stato, che vanno aggiunte al computo complessivo per stabilire il reale costo finale dei Giochi Olimpici parigini e che porterebbero dunque la partecipazione pubblica (inizialmente fissata in 4,38 miliardi di euro) ad aumentare. Ciò che appare certo dunque è che il budget stimato inizialmente dovrà essere rivisto al rialzo.