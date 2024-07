video suggerito

Quanto guadagna chi vince una medaglia alle Olimpiadi di Parigi: i premi per oro, argento e bronzo Quanto vale vincere una medaglia alle Olimpiadi di Parigi. I premi in denaro riservati a chi porta a casa un oro, un argento o un bronzo. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Vincere una medaglia alle Olimpiadi è un sogno che si realizza per gli atleti. Oltre al prestigio del risultato e del portare a casa un oro, un argento o un bronzo, c'è anche un tornaconto economico importante. Quanti soldi guadagneranno dunque i vincitori dei Giochi di Parigi 2024? Il Comitato Olimpico Internazionale non prevede i premi per i vincitori, ma solo medaglie. Al contrario le federazioni hanno stabilito come sempre delle somme di denaro per coloro i quali si classificheranno nei primi tre posti delle gare olimpiche. Inoltre c'è una novità, visto che per la prima volta alle Olimpiadi di Parigi, la Federazione internazionale dell'atletica leggera ha deciso di stanziare premi in denaro per tutti i vincitori delle medaglie d'oro dei prossimi Giochi. Per quanto riguarda l'Italia, premi invariati rispetto alle Olimpiadi di Tokyo.

I premi per le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo per gli italiani alle Olimpiadi

I premi per le medaglie previsti per gli atleti italiani alle Olimpiadi di Parigi 2024, sono uguali a quelli dei Giochi di 3 anni fa. I vincitori dell'oro riceveranno oltre alla medaglia un premio di 180.000 euro. I secondi classificati intascheranno 90.000 euro, mentre ogni medaglia di bronzo garantirà 60.000 euro. Nessun aumento dunque rispetto alle Olimpiadi giapponesi, che fecero registrare un incremento del 20% rispetto a quelle di Rio 2016. A questi bisognerà aggiungere, esclusivamente per le medaglie d'oro dell'Atletica, 45mila euro provenienti da World Athletics.

Le tasse da pagare sul valore delle medaglie olimpiche per gli atleti italiani

I premi in denaro citati per le medaglie alle Olimpiadi di Parigi sono ovviamente lordi. Bisognerà poi fare i conti anche con le tasse previste dal nostro ordinamento. Nonostante questo però si tratta senza dubbio di cifre importanti e prestigiose, che rappresentano un ulteriore stimolo soprattutto per quegli atleti che magari non competono in sport più "popolari", senza sponsorizzazioni. Non bisogna dimenticare poi che tutti gli atleti poi gioveranno anche del ritorno in termini di immagine per le medaglie olimpiche che potrebbe permettergli ulteriori introiti importanti.

I guadagni degli atleti che vincono le medaglie olimpiche cambiano da Paese a Paese

I premi riservati agli atleti che vinceranno le medaglie alle Olimpiadi cambiano da Paese a Paese, a seconda delle decisioni di federazioni e comitati olimpici nazionali. Nazioni come la Malesia, il Marocco o la Serbia garantiranno alle proprie medaglie d'oro circa 200mila dollari, ovvero poco più di 180mila euro. Il Comitato Olimpico degli USA prevede circa 37mila dollari, ovvero circa 35mila euro per i primi classificati, 22.500 dollari per ogni medaglia d'argento e 15.000 dollari per una di bronzo. Una media inferiore a quella di altri Paesi, considerando il fatto che gli Stati Uniti finiscono per pagare in totale molto di più, vincendo un gran numero di medaglie come sempre.