Quando gareggia Manuel Bortuzzo oggi alle Paralimpiadi di Parigi 2024: le date Il nuotatore venticinquenne Manuel Bortuzzo sarà impegnato nelle Paralimpiadi di Parigi. L’azzurro sarà in vasca alla Defense Arena alle ore 11 per le batterie dei 100 metri rana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Manuel Bortuzzo è uno dei tanti atleti che l'Italia ha iscritto alle Paralimpiadi, ma è in assoluto uno dei più noti, a causa della sua storia che purtroppo è molto nota. Cinque anni e mezzo fa la sua vita cambiò quando venne colpito da dei proiettili, sparati verso di lui per sbaglio. Fu vittima di uno scambio di persona. La lesione alla spina dorsale ha modificato la sua vita, ora è a Parigi dove proverà a conquistare una medaglia, magari d'oro, nella rana e nelle Paralimpiadi 2024 a Parigi e sarà in vasca lunedì 2 settembre.

Quando gareggia Manuel Bortuzzo alle Paralimpiadi

Lunedì 2 settembre sarà una giornata importante per il nuotatore italiano, che sarà impegnato alla Defense Arena nelle batterie dei 100 metri rana, in acqua alle ore 11:04. Se riuscirà a qualificarsi per la finale Bortuzzo tornerà in vasca nel pomeriggio, esattamente alle 18:14. Il suo rivale principale è il colombiano Moises Fuentes Garcia, tre volte medaglia paralimpica.

ore 11:04: batterie rana, 100 metri: Manuel Bortuzzo

ore 18:14: finale (eventuale), 100 metri rana: possibile Bortuzzo

Manuel Bortuzzo, dall’incidente alle Paralimpiadi: il nuotatore punta all’oro

Classe 1999, Bortuzzo ha sempre avuto una grande passione per il nuoto, che sin da giovanissimo lo ha visto competere ad alti livelli. Si specializza nelle gare di mezzo fondo: quando ha 16 anni toglie il record italiano della categoria Ragazzi dei 3000 metri a Greg Paltrinieri. Si trasferisce a Ostia per allenarsi con lo stesso Paltrinieri. L'obiettivo è la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo.

La sua vita cambia quando nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2019 Bortuzzo viene ferito alla spina dorsale da alcuni colpi di arma da fuoco, sparati verso la persona sbagliata, mentre era al di fuori di un pub. Uno dei proiettili sfiora l'aorta. Bortuzzo sopravvive, ma la lesione al midollo paralizza una parte del corpo.

La vita di Bortuzzo cambia. Il nuoto lo mette per un periodo da parte. Partecipa ad alcuni reality, scrive libri, riprende il suo percorso con la musica, diventa popolarissimo sui social. Su di lui viene prodotto anche un film. Poi, chiacchierando con Aldo Montano durante un'edizione del Grande Fratello Vip, ritrova la determinazione, che lo riporta con grinta in acqua. Il nuoto, che aveva già ripreso, torna parte fondamentale della sua vita.

Bortuzzo ottiene ottimi risultati e si qualifica per le Paralimpiadi. Il sogno è la medaglia. Il nuotatore sa però che non è semplice, perché c'è chi è più forte di lui, almeno sulla carta:"Ho fatto tappe di Coppa del mondo, per esempio a Berlino dove ho conosciuto i miei avversari, il primo e il secondo al mondo sui 100 rana e c’è ancora un abisso, lo vedo, perché sono ragazzi che lo fanno da tantissimi anni. Il Campione del mondo sui 100 rana ha fatto la sua prima gara nel 2003, quando io avevo solo quattro anni".