Proposta di matrimonio alle Olimpiadi: si ritrova il compagno davanti dopo aver vinto l’oro e trasecola

Una straordinaria proposta di matrimonio è andata in diretta TV e sui maxi schermi del palazzetto alle Olimpiadi di Tokyo. L'atleta cinese di badminton Liu Yuchen ha aspettato la propria fidanzata Huang Yaqiong che aveva appena conquistato l'oro nel doppio misto. Con ancora la medaglia al collo è stata portata in un settore del pubblico dove ha ricevuto l'anello, poi mostrato ai fotografi e alle Tv presenti tra il tripudio degli spettatori.

Una storia d'amore bellissima si è consumata nella giornata di venerdì 2 agosto alle Olimpiadi di Parigi quando la campionessa cinese di badminton, Huang Yaqiong ha vinto prima la medaglia d'oro nel doppio misto e poi è stata quasi portata di peso, dopo la cerimonia di premiazione, in un angolo a bordo tribuna, dove ad attenderla c'era Liu Yuchen, già medaglia d'argento nel misto a Tokyo 2020 ma soprattutto fidanzato di Huang. Che le ha fatto la classica proposta di matrimonio, in ginocchio con tanto di mazzo di fiori e anello. Il tutto ripreso in diretta sul maxischermo del palazzetto.

L'emozione di Huang Yaqiong e la proposta di Liu Yuchen dopo l'oro nel badminton

Una giornata sicuramente da incorniciare per l'atleta cinese Huang Yaqiong, bravissima a imporsi nel torneo olimpico di doppio maschile nel badminton con il compagno di squadra Zheng Siwei. Una finale che ha visto ancora una volta gli atleti cinesi autentici dominatori della disciplina, in cui si sono aggiudicati sia la medaglia d'oro sia l'argento. Premiazione, strette di mano, inno nazionale e classico selfie sul podio con la medaglia al collo. Poi la passerella vicino ai tifosi urlanti e felici di poter vedere la campionessa da vicino. Fino all'atto finale.

Huang Yaqiong, dopo essersi concessa a tifosi e fotografi è stata quasi presa di peso e le hanno sussurrato qualcosa all'orecchio. Delle parole mafiche che le hanno fatto subito brillare ancor più gli occhi, dirigendosi in un settore particolare delle tribune, deviando dall'iniziale tragitto, per imbattersi nel fidanzato Liu Yuchen che subito le ha consegnato un mazzo di fiori per poi presentarle la più classica delle proposte di matrimonio, davanti alla quale Huang si è letteralmente sciolta.

La proposta di matrimonio in diretta sui maxi schermi del palazzetto: è un tripudio

La scena è stata ripresa ovviamente dai centinaia di cellulari e subito postata sui vari social, soprattutto cinesi, ma nemmeno la regia internazionale si è fatta sfuggire la ghiotta occasione per raccontare uno splendido momento d'amore. Il compagno di nazionale e fidanzato ha sorpreso Huang, inginocchiandosi e pronunciandole le fatidiche parole: "Ti amerò per sempre! Vuoi sposarmi?". La risposta non si è fatta attendere: "Sì! Lo voglio!", tra l'ovazione del palazzetto che ha seguito l'intera scena anche attraverso il mega schermo posto poco sopra i due atleti fidanzati. Poi tutto si è concluso con Liu che ha poi messo l'anello di fidanzamento al dito di Huang. Alla fine, le classiche foto di rito a favore dei fotografi e infine, si sono rispecchiati nel monitor alle proprie spalle, scoccandosi l'ennesimo bacio di eterno amore.