Portale squalificato nel dressage alle Olimpiadi: trovate tracce di sangue nella bocca del cavallo Pessimo epilogo a margine della prova di dressage nel concorso completo equestre da parte di Emiliano Portale in sella a Future: il cavaliere azzurro, dopo un’ottimo punteggio che lo aveva posto al 4° posto, è stato squalificato: “Trovato del sangue nella bocca del cavallo durante il controllo post-gara”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Olimpiadi probabilmente già finite per Emiliano Portale, cavaliere azzurro impegnato a Parigi nelle prove di Equitazione: durante la prova di dressage del concorso completo è stato fermato e squalificato. La giuria ha infatti riscontrato tracce di sangue sulla bocca di Future, il cavallo di Portale e così è arrivato il verdetto. La FISE (Federazione italiana Sport equestri) ha confermato l'intervento disciplinare da parte della FEI (la Federazione internazionale) ma sta valutando anche se vi sia margine per effettuare un possibile ricorso.

La squalifica di Portale durante il dressage olimpico, la conferma della FISE

Emiliano Portale aveva concluso la propria prova al massimo delle proprie possibilità alle Olimpiadi di Parigi, in sella a Future ma tutto sembra essere stato vano. La giuria ha fermato il cavaliere azzurro, squalificandolo: "è stato squalificato dalla prova di dressage del concorso completo di Parigi2024" ha fatto sapere mestamente la FISE dai propri account ufficiali, "per ‘tracce di sangue, nella bocca di Future, cavallo con il quale l'azzurro ha affrontato la prova. Future si è infatti ‘morso un labbro' durante lo svolgimento della ripresa".

Poco prima proprio la Federazione Sport Equestri si era complimentata con Portale: "Per l'azzurro non poteva esserci modo migliore per festeggiare i suoi 40 anni compiuti lo scorso 9 luglio. Go Italy, Go!" avevano esultato, poi la classica doccia fredda.

Cosa è accaduto durante la prova equestre di dressage al cavallo di Portale

Durante la prova di Portale su Future, ci si è accorti di un colore acceso nella bocca del cavallo con conseguente intervento di un membro della giuria che ha constatato la presenza di sangue. Portale ha spiegato che è stato successivamente al morso di un labbro da parte dell'animale durante la prova, ma il regolamento in questi casi è ferreo e non ammette eccezioni e così è stato squalificato.

La FEI, la Federazione Equestre Internazionale ha confermato la decisione della giuria: "Il cavallo, Future, montato dall'atleta n. 13 Emiliano Portale (ITA), è stato eliminato durante la prova di dressage completo dopo che è stato trovato del sangue nella bocca del cavallo durante il controllo post-gara del 27 luglio". La stessa FEI ha spiegato che non implica necessariamente una pratica scorretta o l'utilizzo di doping: "L'eliminazione secondo questa regola non implica che ci fosse l'intenzione di ferire o danneggiare il cavallo, ma le regole disciplinari della FEI sono state messe in atto per garantire che il benessere del cavallo sia protetto in ogni momento".

Cosa accade a Portale e alla squadra italiana di Equitazione

In base alle regole del format olimpico che riguardano il torneo di equitazione, Portale non può più essere ammesso alle altre prove equestri e la squadra italiana può chiedere di far entrare la riserva come sostituto che, in questo caso, sarebbe Pietro Sandei subito messosi a disposizione dello staff tecnico. L'Italia però dovrà comunque subire 100 punti di penalità per il mancato completamento di Emiliano nella fase di dressage, oltre ad altri 20 previsti per la sostituzione.