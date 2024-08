video suggerito

Phogat riceve una medaglia d’oro speciale ad Olimpiadi finite: era distrutta dopo la squalifica Vinesh Phogat stravolta nel fisico e nel look ha trovato una bella sorpresa ad attenderla al ritorno in India dopo le Olimpiadi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Una delle storie più struggenti delle ultime Olimpiadi è stata quella di Vinesh Phogat. La lottatrice indiana è stata squalificata per essere in sovrappeso di 100 grammi rispetto al limite consentito. Ha fatto ricorso a metodi estremi per provare a rientrare nella categoria, rimediando però un vero e proprio crollo psico-fisico dopo la delusione dell'esclusione dei Giochi. Al rientro in patria però, Vinesh ha trovato una bella sorpresa.

Celebrazioni e festeggiamenti per Phogat, irriconoscibile anche nel look dopo il taglio dei capelli disperato per cercare di perdere ulteriori grammi. La sua gente le ha riservato un'accoglienza speciale, che la stessa lottatrice non si aspettava. Ancora in fase di ripresa dopo le fatiche immani per cercare di perdere peso in tempi brevi l'atleta si è lasciata andare alla commozione: "Questa accoglienza è meglio che vincere 1000 medaglie olimpiche".

Arrivata nel suo villaggio natale, Balali, Phogat è stata anche insignita in una cerimonia unica e sincera di un tributo emozionante. Gli anziani del suo villaggio si sono assicurati di premiare Vinesh con quella medaglia tanto sognata. Infatti alla guerriera è stata consegnata una speciale medaglia d'oro nel corso dei festeggiamenti durati ore e ore. Lacrime per l'atleta che ha allontanato così i brutti pensieri delle Olimpiadi: "Non so se sono nemmeno degno di tale amore e rispetto. Sono fortunata ad essere nata in un posto come questo", ha detto dopo aver ricevuto la medaglia. Voglio insegnare alle sorelle del mio villaggio tutto il poco che so nel wrestling in modo che possano farsi avanti e prendere il mio posto e rendere orgoglioso il paese. Spero che tutti voi sosterrete le mie sorelle e dare loro le vostre benedizioni.

Stando a quanto riportato da Sportstar, la campionessa indiana ha ricevuto anche la visita a sorpresa della famiglia. Sua madre si è emozionata sottolineando l'importanza dell'amore del suo popolo: "È una campionessa per me. Il Paese le ha dato più onore di una medaglia d'oro".