Perché Thompson non ha vinto i 100 metri alle Olimpiadi pur tagliando il traguardo prima di Lyles La finale dei 100 metri delle Olimpiadi ha visto trionfare Lyles che ha tagliato il traguardo con il petto, dopo Thompson che aveva superato la linea d’arrivo con il piede. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La finale dei 100 metri maschile delle Olimpiadi di Parigi è stata tanto entusiasmante quanto crudele per gli atleti protagonisti praticamente di un arrivo sul traguardo in gruppo. A raccogliere l'eredità del campione di Tokyo Jacobs, arrivato quinto con il buon tempo 9,85 secondi, è stato Noah Lyles.

Lo statunitense ha battuto al fotofinish Kishane Thompson, nonostante quest'ultimo abbia tagliato prima il traguardo con un piede. Perché questo non gli ha consegnato la medaglia d'oro? Il regolamento parla chiaro, e in questi casi a contare è un'altra parte del corpo.

Perché Thompson è arrivato secondo pur tagliando il traguardo per primo nella finale dei 100m delle Olimpiadi

Ci è voluta dunque la tecnologia per definire il vincitore dei 100 metri delle Olimpiadi. Mentre gli atleti dopo il traguardo aspettavano di rivedere le immagini dell'arrivo, con la precisione millimetrica. Ecco il verdetto del fotofinish: Kishane Thompson è stato il primo a superare la linea dell'arrivo con il piede, anche se ad esultare però è stato appunto Noah Lyles che ha vinto la medaglia d'oro.

Cosa dice il regolamento e perché Lyles ha vinto grazie al traguardo superato con il petto

Nel fermo immagine si può vedere che l'americano supera il traguardo con il petto, primo a riuscirci, con 5 millesimi di vantaggio rispetto al giamaicano. Le regole delle gara su pista decretano infatti che il vincitore, in caso di arrivo al fotofinish, sia chi varca per primo la linea d'arrivo con il petto. Ecco perché spesso si vedono gli atleti spingere avanti la testa, per portare avanti il più possibile la parte alta del busto.

Il criterio dunque è molto diverso rispetto a quello per esempio a cui fa riferimento il fuorigioco nel calcio, dove ad essere decisive possono essere altre parti del corpo come gambe e piedi. Il caso è chiuso e lo stesso Kishane Thompson che ben conosce le regole, non ha avuto nessun motivo di polemizzare. Anzi con grande sportività il giamaicano si è complimentato col vincitore. Questo al contrario di numerosi tifosi che sui si sono riversati sui social per sfogare il proprio disappunto, non conoscendo bene il regolamento.

I connazionali di Lyles in particolare hanno urlato al complotto, condividendo in particolare lo screen del traguardo, con il piede in primo piano. Non sono mancati commenti come: "Non capisco le regole, ma il giamaicano è arrivato prima", oppure "Al diavolo queste regole. Questa volta ha vinto Thompson". E così via.