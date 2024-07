video suggerito

Perché gli atleti mordono le medaglie sul podio alle Olimpiadi: non è solo per i fotografi Il motivo per cui gli atleti, specie durante le Olimpiadi, mordono le medaglie sul podio dopo averle vinte. Un rituale che ha origini storiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Mordere la medaglia è il gesto più comune che stiamo vedendo anche durante le attuali Olimpiadi di Parigi 2024. Un abitudine, un rituale, o semplicemente una moda che si tramanda di anno in anno. Quasi tutti gli atleti una volta saliti sul podio dopo aver conquistato una medaglia, si lasciano immortalare in varie fotografie proprio mentre prendono a morsi il prezioso metallo: che sia esso oro, argento o bronzo. Ma perché? La spiegazione resta ancora avvolta nel mistero anche se ci sono diverse scuole di pensiero su questa faccenda.

L'origine di questa tendenza non è chiaro anche in molti pensano che la squadra della Gran Bretagna, vincitrice della medaglia d'oro nella staffetta 4×400 m nel 1991, di cui facevano parte Derek Redmond, John Regis, Kriss Akabusi e Roger Black, sia stata tra i primi atleti a mordere la medaglia. Alcuni sostengono che derivi dal modo in cui le persone un tempo estraevano l'oro, mentre altri credono che sia un espediente che viene chiesto agli atleti di fare. Ma non è da escludere che derivi che un tempo si mordesse un metallo per scoprire se fosse autentico o meno.

Tom Daley morde la medaglia d'argento vinta con la Gran Bretagna.

In particolare l'oro, che è più morbido dell'argento o del bronzo, può essere riconosciuto soltanto mordendolo. Se i denti dovessero infatti lasciare un segno o un'ammaccatura sul prezioso riconoscimento, allora saremmo di fronte a un'autentica medaglia d'oro. Durante la corsa all'oro in California nel 1800, i cercatori d'oro verificavano se avessero oro tra le mani proprio mordendolo. Alle Olimpiadi di Vancouver 2010 lo slittinista tedesco Muller affermò di essersi scheggiato un dente dopo aver morso la sua medaglia d'argento.

Il primo piano di Nicolò Martinenghi che morde la medaglia d'oro.

Il gesto di Nicolò Martinenghi: anche lui ha morso l'oro alle Olimpiadi di Parigi

Ecco, questi possono essere un po' i rischi di questa tendenza che però ormai è diventato un rituale durante i Giochi Olimpici e nelle manifestazioni sportive che prevedono la consegna di medaglie. Ultimamente anche il nostro Nicolò Martinenghi, che ha trionfato nei 100 rana alle Olimpiadi Parigi 2024 conquistando l'oro, ha posato più volte davanti ai fotografi facendosi immortalare mentre mordeva il prezioso metallo che avevo appeso al collo. Per certi versi è diventato il simbolo della vittoria specie durante le Olimpiadi.