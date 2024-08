Paralimpiadi, italiani in gara oggi e programma: Simone Barlaam nel nuoto, orari TV e finali

video suggerito

La prima giornata dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024, italiani in gara oggi e il programma completo: le gare saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiDue HD e in streaming gratuito sarà affidato a Rai Play e sul canale YouTube delle Paralimpiadi.

A cura di Vito Lamorte

Dopo la cerimonia d'inaugurazione, ecco la prima giornata dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024 con 23 gare che assegneranno medaglie. Si parte con le gare di nuoto nell'impianto de La Défense Arena e del taekwondo al Grand Palais. Le gare saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiDue HD e in streaming gratuito sarà affidato a Rai Play e sul canale YouTube delle Paralimpiadi.

A Parigi si sfideranno 4400 atleti, di cui 141 italiani, in rappresentanza di 185 Comitati Paralimpici Nazionali. La squadra sarà guidata dal capo missione Juri Stara e capitanata dai due portabandiera Ambra Sabatini e Luca Mazzone. Gli esordienti saranno 52, circa il 37%: l'atleta più giovane, del 2005, è Giuliana Chiara Filippi. A Tokyo furono 69 i podi conquistati, col nono posto nel medagliere, risultato mai ottenuto prima.

Paralimpiadi, gli italiani in gara il 29 agosto

Le gare del 29 agosto 2024 dei Giochi Paralimpici di Parigi con gli italiani.

09:00: Daila Dameno , Asia Pellizzari – Tiro con l'arco paralimpico, qualificazioni individuale femminile W1

, – Tiro con l'arco paralimpico, qualificazioni individuale femminile W1 09:00: Paolo Tonon – Tiro con l'arco paralimpico, qualificazioni individuale maschile W1

– Tiro con l'arco paralimpico, qualificazioni individuale maschile W1 09:30: Simone Baarlam – Nuoto paralimpico, batterie 400 m stile libero maschili S9 (eventuale FINALE ore 17:30)

A seguire: Vittoria Bianco – Nuoto paralimpico, batterie 400 m stile libero femminili S9 (eventuale FINALE ore 17:40)

A seguire: Angela Procida – Nuoto paralimpico, batterie 100 m dorso femminili S2 (eventuale FINALE ore 18:00)

A seguire: Stefano Raimondi – Nuoto paralimpico, batterie 50 m stile libero maschili S10 (eventuale FINALE ore 19:41)

A seguire: Alessia Scortechini – Nuoto paralimpico, batterie 50 m stile libero femminili S10 (eventuale FINALE ore 19:47)

A seguire: Alessia Berra , Carlotta Gilli – Nuoto paralimpico, batterie 100 m farfalla femminili S13 (eventuale FINALE ore 20:15)

A seguire: Francesco Bocciardo – Nuoto paralimpico, batterie 200 m stile libero maschili S5 (eventuale FINALE ore 20:38)

A seguire: Monica Boggioni – Nuoto paralimpico, batterie 200 m stile libero femminili S5 (eventuale FINALE ore 20:46)

– Paraciclismo su pista, qualificazioni crono 500 m femminile C4-5 (eventuale FINALE ore 15:45) 12:22: Livia Cecagallina , Roberto Lazzaro – Tiro a segno paralimpico, allenamento carabina 10 m mista SH2

, – Tiro a segno paralimpico, allenamento carabina 10 m mista SH2 13:00: Giulia Pesci , Eleonora Sarti – Tiro con l'arco paralimpico, qualificazioni individuale compound femminile

, – Tiro con l'arco paralimpico, qualificazioni individuale compound femminile 13:00: Stefano Travisani – Tiro con l'arco paralimpico, qualificazioni individuale ricurvo maschile

– Tiro con l'arco paralimpico, qualificazioni individuale ricurvo maschile 13:41: Lorenzo Bernard – Paraciclismo su pista, qualificazioni inseguimento individuale 4000 m maschile B (eventuale FINALE ore 17:13)

– Paraciclismo su pista, qualificazioni inseguimento individuale 4000 m maschile B (eventuale FINALE ore 17:13) 14:15: Davide Franceschetti – Tiro a segno paralimpico, allenamento pistola 10 m maschile SH1

– Tiro a segno paralimpico, allenamento pistola 10 m maschile SH1 17:00: Matteo Bonacina – Tiro con l'arco paralimpico, qualificazioni individuale compound maschile

– Tiro con l'arco paralimpico, qualificazioni individuale compound maschile 17:00: Veronica Floreno , Elisabetta Mijno – Tiro con l'arco paralimpico, qualificazioni individuale ricurvo femminile

, – Tiro con l'arco paralimpico, qualificazioni individuale ricurvo femminile 17:00: Federico Crosara , Carlotta Ragazzini – Tennistavolo paralimpico, doppio misto XD7

, – Tennistavolo paralimpico, doppio misto XD7 17:30 Nuoto

400m Stile Libero Maschili S9 – Finale

400m Stile Libero Femminili S9 – Finale

100 Dorso Maschile S1 – Finale

100 Dorso Maschile S2 – Finale

100 Dorso Femminile S2 – Finale

100m Farfalla Maschili S14 – Finale

100m Farfalla Femminili S14 – Finale

50m Rana Maschili SB3 – Finale

50m Stile Libero Femminili S6 – Finale

50m Stile Libero Maschili S10 – Finale

50m Stile Libero femminili S10 – Finale

100m Farfalla Maschili S13 – Finale

100m Farfalla Femminili S13 – Finale

200m Stile Libero Maschili S5 – Finale

200m Stile Libero Femminili S5 – Finale

: Fase a gironi torneo misto/open, Francia-Danimarca 18:00 Sitting Volley: Fase a gironi femminile, Canada-Slovenia

Fase a gironi femminile, Canada-Slovenia 18:15 Basket in carrozzina : Fase a gironi femminile, Canada-Cina

: Fase a gironi femminile, Canada-Cina 17:30 Goalball: Preliminari femminili, Corea del Sud-Giappone

Preliminari femminili, Corea del Sud-Giappone 19:30 Rugby in carrozzina : Fase a gironi torneo misto/open, Giappone-Germania

: Fase a gironi torneo misto/open, Giappone-Germania 20:00 Sitting Volley : Fase a gironi maschile, Francia-Kazakistan

: Fase a gironi maschile, Francia-Kazakistan 21:30 Basket in carrozzina: Fase a gironi maschile, Australia-Paesi Bassi

Dove vedere Paralimpiadi 2024 in TV e in streaming

Le Paralimpiadi 2024 di Parigi saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiDue HD, mentre lo streaming gratuito sarà affidato a Rai Play. Il Comitato Paralimpico Internazionale ha annunciato che le gare verranno trasmesse anche sul canale YouTube delle Paralimpiadi.