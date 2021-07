Olimpiadi in TV oggi 26 luglio, programma gare Italia: Martinenghi in finale nei 100 rana su Rai e Discovery+ Il programma delle Olimpiadi di Tokyo di oggi, lunedì 26 luglio, prevede una giornata ricca di emozioni e di forte possibilità di medaglie per gli italiani. Occhi puntati sul nuoto con i 100 metri rana di Nicolò Martinenghi e soprattutto la scherma con il fioretto maschile di Foconi e Garozzo. Qui tutte le informazioni su orari e dirette TV e streaming delle gare.

A cura di Fabrizio Rinelli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le Olimpiadi di Tokyo propongono anche oggi, lunedì 26 luglio, un programma ricchissimo di appuntamenti. Tanti sport in gara e diversi italiani a caccia di medaglie. Occhio puntati soprattutto sul nuoto con Nicolò Martinenghi che sfida in finale il campione Adam Peaty nei 100 metri rana. Ma sarà la volta anche del fioretto uomini con in gara il campione del mondo 2018 Alessio Foconi e Daniele Garozzo. Da seguire anche lo skeet donne e le campionesse azzurre Diana Bacosi e Chiara Cainero e Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro per quanto concerne invece lo skeet uomini.

Italia alle Olimpiadi di nuoto: orario della gara

L'Italia del nuoto scenderà in vasca a partire delle 3:30 con la finale femminile dei 100 metri farfalla e le semifinali maschili dei 200 metri stile libero. Alle 3:50 sarà invece la volta delle semifinali femminili dei 100 metri rana. Alle 4:12 in gara il nuoto maschile con la finale dei 100 metri rana in cui gli occhi saranno puntati tutti su Nicolò Martinenghi che sfida il campione Adam Peaty. In contemporanea anche i 400 metri stile libero femminili.

Dalle 4:30 appuntamento poi con le semifinali di nuoto maschile e femminili 100 metri dorso e con la finale 4×100 maschile staffetta stile libero. Dalle 12:00 al via poi le batterie con i 200 metri stile libero femminile e i 200 metri maschile alle 12:40. La giornata olimpica del nuoto si concluderà poi alle 13:10 con la batteria dei 200 metri misti femminili prima dell'ultima gara delle 13:45 con la batteria dei 1500 stile libero femminili.

Leggi anche Mirko Zanni è medaglia di bronzo nel sollevamento pesi: battuto anche il record italiano

Scherma alle Olimpiadi, dove vederla in TV

A partire dalle 10:30 il programma odierno delle Olimpiadi prevede anche le semifinali di scherma spada femminile prima delle semifinali maschili di fioretto dove tutti i riflettori azzurri saranno puntati sul campione del mondo 2018 Alessio Foconi. Occhi puntati anche su Daniele Santarelli agli ottavi di sciabola maschile. Il programma proseguirà quindi con la finale bronzo spada femminile alle 12:30 e la finalissima alle 13:00.

Mentre per quanto riguarda il fioretto maschile la finale bronzo è in programma alle 12:45 con la finalissima invece alle 13:30. Le gare saranno trasmesse in diretta TV su Rai2 che seguirà l'evento intervallandolo con altri eventi in corso in contemporanea. Per tutti gli appassionati, la possibilità di seguire la gara anche su Discovery + in streaming e in TV su Eurosport.

Tokyo 2021, il programma completo delle gare di oggi lunedì 26 luglio

Il programma completo delle gare di oggi, lunedì 26 luglio, alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Qui la griglia contenente tutti gli orari previsti per ogni disciplina in gara.

0:00 – Surf maschile e femminile (terzo turno)

1:30 – Canottaggio singolo femminile (quarti di finale)

2:00 -Scherma fioretto maschile e spada femminile (trentaduesimi di finale, sedicesimi di finale, ottavi di finale, quarti di finale)

2:00 – Tennistavolo singolo maschile e femminile (secondo turno)

2:00 – Pallamano maschile (fase a gironi)

2:00 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

2:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

2:00 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

2:00 – Tiro a volo skeet femminile (qualificazioni)

2:00 – Skateboarding street femminile (qualificazioni)

2:10 – Canottaggio singolo maschile (quarti di finale)

2:30 – Tiro con l'arco maschile a squadre (ottavi di finale)

2:30 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

2:30 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

2:30 – Tiro a volo skeet maschile (qualificazioni)

2:50 – Canottaggio doppio femminile (semifinali)

3:00 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

3:00 – Taekwondo -80 kg maschile e -67 kg femminile (ottavi di finale)

3:00 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

3:00 – Badminton singolo maschile e femminile, doppio maschile e femminile, doppio misto (fase a gironi)

3:00 – Softball (fase a gironi)

3:00 – Basket femminile (fase a gironi)

3:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

3:10 – Canottaggio doppio maschile (semifinali)

3:15 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

3:30 – Judo -73 kg maschile e -57 kg (eliminatorie e quarti di finale)

3:30 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

3:30 – Canottaggio quattro senza femminile (ripescaggi)

3:30 – Nuoto femminile 100 metri farfalla (finale) e maschile 200 metri stile libero (semifinali)

3:40 – Canottaggio quattro senza maschile (ripescaggi)

3:40 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

3:50 – Nuoto femminile 100 metri rana (semifinali)

4:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

4:00 – Pallamano maschile (fase a gironi)

4:00 – Tennis singolo maschile e femminile, doppio maschile e femminile, doppio misto (secondo turno)

4:00 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

4:00 – Pugilato 52-57 kg maschile (primo turno), 54-57 kg femminile e 63-69 kg maschile (secondo turno)

4:05 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

4:12 – Nuoto maschile 100 metri rana e femminile 400 metri stile libero (finale)

4:30 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

4:30 – Nuoto maschile 100 metri dorso (semifinali)

4:35 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

4:45 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

4:53 – Nuoto femminile 100 metri dorso (semifinali)

5:00 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

5:00 – Vela RS-X e Laser maschile e femminile (regate)

5:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

5:05 – Nuoto maschile 4×100 staffetta stile libero (finale)

5:15 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

5:25 – Skateboarding street femminile (finale)

6:40 – Basket maschile (fase a gironi)

6:45 – Tiro con l'arco maschile a squadre (quarti di finale)

6:50 – Pesi 55 kg femminile

7:00 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

7:00 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

7:00 – Canoa C1 maschile (semifinali)

7:00 – Taekwondo -67 kg femminile e -80 kg maschile (quarti di finale)

7:15 – Pallamano maschile (fase a gironi)

7:20 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

7:25 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

7:30 – Tennistavolo singolo maschile e femminile (terzo turno)

7:30 – Softball (fase a gironi)

7:50 – Tiro a volo skeet femminile (finale)

8:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

8:00 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

8:00 – Tuffi 10 metri piattaforma sincro maschile (finale)

8:00 – Ciclismo mountain bike cross country maschile (finale)

8:17 – Tiro con l'arco maschile a squadre (semifinali)

8:25 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

8:30 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

8:45 – Canoa C1 maschile (finale)

8:45 – Tiro con l'arco maschile a squadre (finale bronzo)

8:50 – Tiro a volo skeet maschile (finale)

9:00 – Taekwondo -67 kg femminile e -80 kg maschile (semifinali)

9:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

9:15 – Pallamano maschile (fase a gironi)

9:25 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

9.30 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

9:40 – Tiro con l'arco maschile a squadre (finale)

10:00 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

10:00 – Pugilato 52-57 kg e 63-69 kg maschile (primo turno), 54-57 kg femminile (secondo turno)

10:00 – Judo -73 kg maschile e -57 kg femminile (ripescaggi e semifinali)

10:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

10:20 – Basket femminile (fase a gironi)

10:30 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

10:30 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

10:30 – Scherma spada femminile (semifinali)

10:55 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

11:00 – Badminton singolo maschile e femminile, doppio maschile e femminile, doppio misto (fase a gironi)

11:00 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

11:08 – Judo -57 kg femminile (finale bronzo e finale)

11:20 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

11:30 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

11:30 – Scherma fioretto maschile (semifinali)

11:30 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

11:39 – Judo -73 kg maschile (finale bronzo e finale)

11:40 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

12:00 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

12:00 – Rugby a 7 maschile (fase a gironi)

12:00 – Basket maschile (fase a gironi)

12:00 – Nuoto femminile 200 metri stile libero (batterie)

12:00 – Taekwondo -80 kg maschile e -67 kg femminile (ripescaggi)

12:00 – Ginnastica artistica maschile a squadre (finale)

12:05 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

12:30 – Pallamano maschile (fase a gironi)

12:30 – Scherma spada femminile (finale bronzo)

12:40 – Nuoto maschile 200 metri farfalla (batterie)

12:40 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

12:45 – Scherma fioretto maschile (finale bronzo)

12:50 – Pesi 55 kg femminile

12:50 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

13:00 – Softball (fase a gironi)

13:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

13:00 – Tennistavolo doppio misto (finale bronzo)

13:00 – Scherma spada femminile (finale)

13:10 – Nuoto femminile 200 metri misti (batterie)

13:30 – Taekwondo -67 kg femminile (finale bronzo)

13:30 – Scherma fioretto maschile (finale)

13:45 – Taekwondo -80 kg maschile (finale bronzo)

13:45 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

13:45 – Nuoto femminile 1500 metri stile libero (batterie)

14:00 – Tennistavolo doppio misto (finale)

14:00 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

14:00 – Basket maschile (fase a gironi)

14:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

14:15 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

14:25 – Basket 3×3 femminile (fase a gironi)

14:30 – Taekwondo -67 kg femminile (finale bronzo)

14:30 – Pallamano maschile (fase a gironi)

14:45 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

14:45 – Taekwondo -80 kg maschile (finale)

15:00 – Basket 3×3 maschile (fase a gironi)

15:00 – Beach volley maschile e femminile (primo turno)

23:30 – Triathlon femminile (finale)