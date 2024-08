Olimpiadi oggi, programma degli italiani in gara e orari TV: quando corre Jacobs, stasera Larissa Iapichino e Italia-Turchia

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Oggi giovedì 8 agosto si disputano le gare della quartultima giornata alle Olimpiadi di Parigi 2024. Come sempre sono tanti gli italiani che scenderanno in campo per giocarsi le chance di medaglia. Occhi puntati su Jacobs che, dopo il quinto posto nei 100 metri, sarà impegnato nelle batterie della staffetta 4×100 maschile in programma in mattinata. La coppia formata da Tita e Banti si giocherà l'oro nella Vela nella classe Nacra 17 dopo il rinvio di ieri per assenza di vento. Attenzione anche in serata a Larissa Iapichino nella finale del salto in lungo e all'Italia della pallavolo femminile che si giocherà la semifinale contro la Turchia. Ci saranno anche Baldassarri e Raffaeli nella ginnastica, e Zurloni nell’arrampicata.

La quartultima giornata dei Giochi sarà in diretta TV su Discovery+, con i migliori eventi in onda anche sui canali Rai (in chiaro per tutti) e su Eurosport, e disponibile anche per gli abbonati di Sky e DAZN.

Gli italiani in gara alle Olimpiadi, risultati e programma dell’8 agosto

Il programma completo del quartultimo giorni di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024, trasmesso in diretta TV dalla Rai in chiaro, visibile a tutti e gratis. Gli abbonati potranno seguire le gare delle varie discipline sui canali di Sky, Eurosport 1 e 2, DAZN e attraverso Discovery Plus. Di seguito gli orari con tutti gli italiani in gara:

07.30 NUOTO DI FONDO

10 km, donne – Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci

10 km, donne – 09.00 GOLF

Secondo giro, donne – Alessandra Fanali

Secondo giro, donne – 09.00 TAEKWONDO

68 kg turno di qualificazione, uomini

68 kg turno di qualificazione, uomini 09.09 TAEKWONDO

57 kg ottavi di finale, donne

57 kg ottavi di finale, donne 09.21 TAEKWONDO

68 kg ottavi di finale, uomini

68 kg ottavi di finale, uomini 10.00 TUFFI

Trampolino da 3 metri individuale semifinale, donne – Bertocchi, Pellacani

Trampolino da 3 metri individuale semifinale, donne – 10.00 GINNASTICA RITMICA

All-Around individuale qualificazioni (1a parte), donne – Milena Baldassari, Sofia Raffaeli



All-Around individuale qualificazioni (1a parte), donne – 10.00 ARRAMPICATA SPORTIVA

Boulder & Lead semifinale lead, donne – Camilla Moroni, Laura Rogora



Boulder & Lead semifinale lead, donne – 10.00 TENNISTAVOLO

Semifinale, uomini

Semifinale, uomini 10.05 ATLETICA

Eptathlon 100 ostacoli – Sveva Gerevini



Eptathlon 100 ostacoli – 10.25 ATLETICA

Lancio del peso qualificazioni, donne

Lancio del peso qualificazioni, donne 10.30 CANOA VELOCITÀ

C1 200 batterie, donne

C1 200 batterie, donne 10.35 ATLETICA

100 ostacoli ripescaggi

100 ostacoli ripescaggi 11.00 PENTATHLON MODERNO

Individuale ranking round scherma, uomini – Giorgio Malan, Matteo Cicinelli



Individuale ranking round scherma, uomini – 11.00 LOTTA

67 kg greco-romana ripescaggi

87 kg greco-romana, ripescaggi

53 kg ripescaggi, donne

57 kg stile libero, ottavi e quarti

86 kg stile libero, ottavi e quarti

57 kg femminile ottavi e quarti – Aurora Russo

67 kg greco-romana ripescaggi 87 kg greco-romana, ripescaggi 53 kg ripescaggi, donne 57 kg stile libero, ottavi e quarti 86 kg stile libero, ottavi e quarti 57 kg femminile ottavi e quarti – 11.05 ATLETICA

Eptathlon salto in alto – Sveva Gerevini



Eptathlon salto in alto – 11.10 ATLETICA

Staffetta 4×100 batterie, donne – Italia



Staffetta 4×100 batterie, donne – 11.20 CANOA VELOCITÀ

C2 500 semifinali, uomini – Carlo Tacchini / Gabriele Casadei



C2 500 semifinali, uomini – 11.35 ATLETICA

Staffetta 4×100 batterie, uomini – Italia (Marcel Jacobs, Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo )



Staffetta 4×100 batterie, uomini – 11.40 CANOA VELOCITÀ

K4 500 semifinali, donne

K4 500 semifinali, donne 11.50 CANOA VELOCITÀ

K4 500 semifinali, uomini

K4 500 semifinali, uomini 12.00 ATLETICA

800 ripescaggi, uomini – Simone Barontini

800 ripescaggi, uomini – 12.13 VELA

Nacra 17 finale – Tita e Banti

Kite semifinali e finale, uomini e donne – eventuali Pescetto, Pianosi

Kite semifinali e finale, uomini e donne – eventuali 12.35 ARRAMPICATA SPORTIVA

Speed quarti di finale, uomini – Matteo Zurloni



Speed quarti di finale, uomini – 12.40 CANOA VELOCITÀ

C1 200 quarti di finale, donne

C1 200 quarti di finale, donne 12.46 ARRAMPICATA SPORTIVA

Speed semifinali, uomini – eventuale Matteo Zurloni

Speed semifinali, uomini – 12.55 ARRAMPICATA SPORTIVA

Speed finale, uomini – eventuale Matteo Zurloni



Speed finale, uomini – 13.00 PALLANUOTO

Semifinale 5° posto, donne Italia -Canada

Semifinale 5° posto, donne -Canada 13.13 VELA

Kite semifinali e finale, donne

Kite semifinali e finale, donne 13.20 CANOA VELOCITÀ

C2 500 Finale B, uomini – e ventuale Casadei, Tacchini

C2 500 Finale B, uomini – e 13.30 CANOA VELOCITÀ

C2 500 Finale A, uomini – e ventuale Casadei, Tacchini

C2 500 Finale A, uomini – e 13.40 CANOA VELOCITÀ

K4 500 Finale A, uomini

K4 500 Finale A, uomini 13.50 CANOA VELOCITÀ

K4 500 Finale A, uomini



K4 500 Finale A, uomini 14.00 HOCKEY PRATO

finale per il bronzo, uomini India-Spagna

finale per il bronzo, uomini India-Spagna 14.30 PENTATHLON MODERNO

Individuale ranking round scherma, donne – Elena Micheli, Alice Sotero



Individuale ranking round scherma, donne – 14.30 TAEKWONDO

57 kg quarti di finale, donne

57 kg quarti di finale, donne 14.35 PALLANUOTO

Semifinale Paesi Bassi-Spagna, donne

Semifinale Paesi Bassi-Spagna, donne 14.40 TAEKWONDO

68 kg quarti di finale uomini

68 kg quarti di finale uomini 15.00 TUFFI

Trampolino da 3 metri individuale finale, uomini

15.00 GINNASTICA RITMICA

qualificazioni All-Around individuale – Milena Baldassari, Sofia Raffaeli



Trampolino da 3 metri individuale finale, uomini 15.00 GINNASTICA RITMICA qualificazioni All-Around individuale – 15.00 TENNISTAVOLO

Semifinale, donne

Semifinale, donne 15.00 SOLLEVAMENTO PESI

59 kg donne – Lucrezia Magistris

59 kg donne – 16.00 VOLLEY

Semifinale, donne Brasile-Stati Uniti

Semifinale, donne Brasile-Stati Uniti 16.11 TAEKWONDO

57 kg semifinali, donne

57 kg semifinali, donne 16.24 TAEKWONDO

68 kg semifinali, uomini

68 kg semifinali, uomini 16.30 PALLAMANO

Semifinale donne, Svezia-Francia

Semifinale donne, Svezia-Francia 17.00 BEACH VOLLEY

Semifinale, uomini o donne

Semifinale, uomini o donne 17.00 CICLISMO SU PISTA

Omnium scratch race, uomini – Elia Viviani, Simone Consonni



Omnium scratch race, uomini – 17.00 CALCIO

Finale per il bronzo, uomini Egitto-Marocco

Finale per il bronzo, uomini Egitto-Marocco 17.18 CICLISMO SU PISTA

Keirin quarti di finale, donne

Keirin quarti di finale, donne 17.30 BASKET

Semifinale, uomini Francia-Germania

Semifinale, uomini Francia-Germania 17.38 CICLISMO SU PISTA

Omnium tempo race , uomini – Elia Viviani, Simone Consonni



Omnium tempo race , uomini – 18.00 BEACH VOLLEY

Semifinale uomini o donne

Semifinale uomini o donne 18.00 PALLANUOTO

Semifinale 5° posto, donne Grecia-Ungheria

Semifinale 5° posto, donne Grecia-Ungheria 18.01 CICLISMO SU PISTA

Velocità individuale quarti di finale, uomini

Velocità individuale quarti di finale, uomini 18.15 CICLISMO SU PISTA

Keirin semifinali, donne

Keirin semifinali, donne 18.15 LOTTA

57 kg stile libero semifinali

86 kg stile libero semifinali

57 kg femminile semifinali – eventuale Aurora Russo

67 kg greco-romana, finali per il bronzo e finale per l’oro

87 kg greco-romana, finali per il bronzo e finale per l’oro

53 kg femminile, finali per il bronzo e finale per l’oro



57 kg stile libero semifinali 86 kg stile libero semifinali 57 kg femminile semifinali – 67 kg greco-romana, finali per il bronzo e finale per l’oro 87 kg greco-romana, finali per il bronzo e finale per l’oro 53 kg femminile, finali per il bronzo e finale per l’oro 18.25 CICLISMO SU PISTA

Omnium Elimination Race, uomini – Elia Viviani, Simone Consonni



Omnium Elimination Race, uomini – 19.00 HOCKEY PRATO

Finale per l’oro, uomini Germania-Paesi Bassi

Finale per l’oro, uomini Germania-Paesi Bassi 19.01 CICLISMO SU PISTA

Keirin finale per il 7° posto, donne

Keirin finale per il 7° posto, donne 19.11 CICLISMO SU PISTA

Keirin finale, donne

Keirin finale, donne 19.27 CICLISMO SU PISTA

Omnium corsa a punti, uomini – Elia Viviani, Simone Consonni



Omnium corsa a punti, uomini – 19.30 TAEKWONDO

68 kg ripescaggi, uomini

68 kg ripescaggi, uomini 19.30 SOLLEVAMENTO PESI

73 kg maschili



73 kg maschili 19.35 ATLETICA

1500 semifinali, donne – Vissa, Cavalli

1500 semifinali, donne – 19.35 ATLETICA

Eptathlon getto del peso – Sveva Gerevini



Eptathlon getto del peso – 19.35 PALLANUOTO

Semifinale, donne Australia-Stati Uniti

Semifinale, donne Australia-Stati Uniti 19.40 TAEKWONDO

57 kg ripescaggi, donne

57 kg ripescaggi, donne 20.00 ATLETICA

Salto in lungo finale, donne – Larissa Iapichino



Salto in lungo finale, donne – 20.00 TENNISTAVOLO

Semifinale, donne

Semifinale, donne 20.00 VOLLEY

Semifinale donne, Turchia- Italia



Semifinale donne, Turchia- 20.04 CICLISMO SU PISTA

Velocità individuale, uomini finale per il 5° posto

Velocità individuale, uomini finale per il 5° posto 20.19 TAEKWONDO

68 kg, uomini finali per il bronzo

68 kg, uomini finali per il bronzo 20.25 ATLETICA

Lancio del giavellotto, uomini finale

Lancio del giavellotto, uomini finale 20.30 ATLETICA

200 uomini, finale – eventuale Tortu, Desalu



200 uomini, finale – eventuale 20.34 TAEKWONDO

57 kg donne finali per il bronzo

57 kg donne finali per il bronzo 20.55 ATLETICA

Eptathlon 200 metri – Sveva Gerevini



Eptathlon 200 metri – 21.00 BASKET

Semifinale uomini, Stati Uniti-Serbia

Semifinale uomini, Stati Uniti-Serbia 21.00 BEACH VOLLEY

Semifinale uomini o donne

Semifinale uomini o donne 21.19 TAEKWONDO

68 kg uomini, finale per l’oro

68 kg uomini, finale per l’oro 21.25 ATLETICA

400 ostacoli donne, finale

400 ostacoli donne, finale 21.30 BOXE

57 kg uomini, semifinali

57 kg uomini, semifinali 21.30 PALLAMANO

Semifinale donne, Norvegia-Danimarca

Semifinale donne, Norvegia-Danimarca 21.37 TAEKWONDO

57 kg donne, finale per l’oro

57 kg donne, finale per l’oro 21.45 ATLETICA

110 ostacoli, finale

110 ostacoli, finale 22.00 BEACH VOLLEY

Semifinale uomini o donne

Semifinale uomini o donne 22.02 BOXE

75 kg donne, semifinali

75 kg donne, semifinali 22.34 BOXE

51 kg uomini, finale

51 kg uomini, finale 22.51 BOXE

54 kg donne, finale

Atletica, a che ora gareggiano Jacobs e Iapichino. Larissa sogna una medaglia

La batteria della staffetta 4×100 che vedrà impegnato Marcel Jacobs si terrà alle 11.35. Larissa Iapichino invece andrà a caccia di una medaglia nel salto in lungo nella finale delle 20. Le gare saranno trasmessa in chiaro su Rai 2 oltre che in streaming su RaiPlay. La diretta TV è disponibile anche su Sky mentre sarà possibile seguire la diretta streaming anche su Dazn, Discovery e Now.

Olimpiadi Parigi 2024, dove vedere le gare in tv e streaming: canali e diretta

Le gare in programma oggi alle Olimpiadi di Parigi saranno trasmesse integralmente sui canali di Discovery e di Eurosport. Diretta TV disponibile anche su Sky, sui canali 210 e 211, mentre la diretta streaming si potrà seguire su DAZN e NOW. Per quanto riguarda la diretta TV in chiaro delle gare, solo alcune e in particolare quelle con in gioco atleti italiani e italiane, si potranno vedere sulla Rai e in particolare sui canali Rai Due e Rai Sport.