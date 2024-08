Olimpiadi, italiani in gara oggi e programma e orari TV del 6 agosto: Italia-Serbia di pallavolo, a che ora si gioca

video suggerito

Martedì 6 agosto: per le Olimpiadi è l'11° giorno di gare. Tante le medaglie da assegnare, ben 15 oggi, tante sono le finali in programma in otto sport differenti. Una giornata importante per l'Italia che vivrà tre finali con pathos ed attenzioni nell'atletica con Sara Fantini, Mattia Furlani e Pietro Arese. La squadra di pallavolo femminile giocherà i quarti contro la Serbia in serata, mentre quella di pallanuoto sfida l'Olanda. Sul ring anche Imane Khelif, che in serata proverà a raggiungere la finale. La giornata di gare di Parigi 2024 sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 e RaiSport HD e in abbonamento con diretta integrale su Discovery+. Qui nel dettaglio il programma completo e gli orari di tutte le gare degli italiani.

10:00 TUFFI

Trampolino da 3 metri individuale maschile, eliminatorie ( Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci )

Trampolino da 3 metri individuale maschile, eliminatorie ( ) 10:00 EQUITAZIONE

Salto ostacoli individuale, finale ( Emanuele Camilli )

Salto ostacoli individuale, finale ( ) 10:00 ARRAMPICATA SPORTIVA

Boulder & Lead femminile, semifinale boulder ( Camilla Moroni, Laura Rogora )

Boulder & Lead femminile, semifinale boulder ( ) 10:05 ATLETICA

1500 femminili, batterie ( Ludovica Cavalli, Federica Del Buono, Sintayehu Vissa )

1500 femminili, batterie ( ) 10:30 CANOA VELOCITÀ

C2 500 maschile, batterie ( Carlo Tacchini / Gabriele Casadei )

C2 500 maschile, batterie ( ) 11:00 LOTTA

-50 kg femminile, ottavi e quarti ( Emanuela Liuzzi )

-50 kg femminile, ottavi e quarti ( ) 11:15 ATLETICA

Salto in lungo femminile, qualificazioni ( Larissa Iapichino )

Salto in lungo femminile, qualificazioni ( ) 11:20 ATLETICA

Ripescaggi 400 donne ( Alice Mangione )

Ripescaggi 400 donne ( ) 12:03 VELA

Kite maschile, regate ( Riccardo Pianosi )

Kite maschile, regate ( ) 12:13 VELA

Kite femminile, regate ( Maggie Eillen Pescetto )

Kite femminile, regate ( ) 12:15 VELA

Dinghy misto, regate ( Elena Berta / Bruno Festo )

Dinghy misto, regate ( ) 12:30 ATLETICA

Ripescaggi 200 metri uomini ( Pettirossi )

Ripescaggi 200 metri uomini ( ) 13:00 ARRAMPICATA SPORTIVA

Speed maschile, qualificazioni ( Matteo Zurloni )

Speed maschile, qualificazioni ( ) 14:43 VELA

Dinghy femminile, Medal Race ( Benini/Floriani )

Dinghy femminile, Medal Race ( ) 15:00 TUFFI

Piattaforma da 10 metri individuale femminile, finale ( Jodoin Di Maria )

Piattaforma da 10 metri individuale femminile, finale ( ) 15:05 VELA

Multihull misto, regate ( Ruggero Tita/Caterina Marianna Banti )

Multihull misto, regate ( ) 15:35 PALLANUOTO

Quarti di finale femminili, Paesi Bassi-Italia

Quarti di finale femminili, 15:43 VELA

Dinghy maschile, Medal Race ( Chiavarini )

Dinghy maschile, Medal Race ( ) 17:30 CICLISMO SU PISTA

Inseguimento a squadre femminile, qualificazioni ( Italia )

Inseguimento a squadre femminile, qualificazioni ( ) 17:30 SKATEBAORD

Park femminile, finale

Park femminile, finale 18.15 LOTTA

-60 kg greco-romana, finali per il bronzo e finale per l’oro

-130 kg greco-romana, finali per il bronzo e finale per l’oro

-68 kg femminile, finali per il bronzo e finale per l’oro

-60 kg greco-romana, finali per il bronzo e finale per l’oro -130 kg greco-romana, finali per il bronzo e finale per l’oro -68 kg femminile, finali per il bronzo e finale per l’oro 19:14 CICLISMO SU PISTA

Inseguimento a squadre maschile, semifinale (Italia )

Inseguimento a squadre maschile, semifinale ) 19:30 NUOTO ARTISTICO

Squadre, routine libera ( Italia )

Squadre, routine libera ( ) 19:35 ATLETICA

400 maschili, semifinali ( Luca Sito )

400 maschili, semifinali ( ) 19:55 CICLISMO SU PISTA

Velocità a squadre maschile, finali

Velocità a squadre maschile, finali 19:57 ATLETICA

Lancio del martello femminile, finale ( Sara Fantini )

Lancio del martello femminile, finale ( ) 20:15 ATLETICA

Salto in lungo maschile, finale (Mattia Furlani )

Salto in lungo maschile, finale ) 20:50 ATLETICA

1500 maschili, finale ( Pietro Arese )

1500 maschili, finale ( ) 21:00 VOLLEY

Quarti di finale femminili, Italia-Serbia

Quarti di finale femminili, 21:14 ATLETICA

3000 siepi femminili, finale

3000 siepi femminili, finale 21:30 BASKET

Quarti di finale maschili, Brasile-Stati Uniti

Quarti di finale maschili, Brasile-Stati Uniti 21:40 ATLETICA

200 femminili, finale

200 femminili, finale 23:06 BOXE

-60 kg femminili, finale

Italia-Serbia di pallavolo femminile, quando si gioca

L'Italia maschile è riuscita a qualificarsi per le semifinale, dopo una partita epica con il Giappone. Ora tocca alla squadra femminile. L'Italia di Julio Velasco è chiamata a un impegno difficile contro la Serbia, l'avversario che negli ultimi anni ha tolto grandi traguardi a Egonu e compagne. Si gioca stasera. L'incontro prenderà il via alle ore 21.

A che ora combatte Khelif contro Suwannapheng alle Olimpiadi Parigi 2024

Imane Khelif torna sul ring stasera e lo farà nella semifinale del torneo olimpico dei pesi welter femminili dei Giochi Olimpici di Parigi. La pugile algerina sarà impegnata contro la tailandese Janjaem Suwannapheng, che a parole non sembra preoccupato di dover sfidare Khelif. L'incontro si terrà alle ore 22:32 e si potrà seguire in diretta su Rai 2 o RaiSport e su Eurosport, canale per gli abbonati di Discovery+, Sky e DAZN.

Dove vedere le Olimpiadi di Parigi in TV e streaming: canale e diretta

Ogni singola giornata di gare delle Olimpiadi di Parigi viene trasmessa in diretta TV. Rai 2 trasmetterà gli eventi principali dalle ore 9 alle ore 23. I Giochi si potranno vedere anche su RaiSport (canale 58). Discovery+ detiene i diritti TV integrali delle Olimpiadi e trasmette Parigi 2024 su Eurosport e Eurosport 1, oltre che su dieci canali creati ad hoc per l'evento. Eurosport è visibile anche per gli abbonati di Sky e DAZN. Streaming con RaiPlay in chiaro e, per abbonati, su Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.