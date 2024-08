video suggerito

Olimpiadi, italiani in gara oggi e programma: a che ora si gioca Italia-USA in finale di pallavolo e dove vederla Oggi, domenica 11 agosto, è l’ultimo giorno di gara alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il programma della giornata conclusiva dei Giochi. Occhi puntati sulla finale per l’oro dell’Italvolley femminile contro gli USA. Qui tutte le informazioni su dove vedere le gare in diretta tv e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Oggi, domenica 11 agosto, è l'ultimo giorno di gara alle Olimpiadi di Parigi 2024. Giornata conclusiva dei Giochi. Si disputeranno 13 finali e si assegneranno medaglie in 9 sport differenti. Le ultime speranze di medaglia per l'Italia sono affidate all’esperta Giovanna Epis e a Sofiia Yaremchuk, primatista italiana della specialità della maratone femminile che prenderà il via a partire dalle ore 8:00. Nel ciclismo su pista invece sarà la volte delle azzurre Letizia Paternoster ed Elisa Balsamo impegnate nell'Omnium femminile.

Gli occhi dell'Italia saranno però puntati soprattutto sulla finale dell'Italvolley femminile contro gli Stati Uniti d'America che può valere l'ultimo oro delle spedizione azzurra in questi Giochi parigini. In questo caso l'appuntamento è fissato per le ore 13. In serata, subito dopo la finale dell'oro femminile di Basket andrà in scena la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi che farà calare il sipario sui Giochi nella capitale francese. Qui tutto le informazioni sul programma completo e le finali degli italiani e su dove vedere le gare in diretta tv e streaming.

Programma

Il programma dell'ultima giornata dei Giochi di Parigi 2024 sarà trasmesso in tv e in chiaro su Rai 2 e Rai Sport. Gli abbonati potranno assistere alle gare delle varie discipline di giornata sui canali di Sky (Eurosport 1 e 2) DAZN e Discovery+. Qui tutti gli orari con gli italiani in gara e le finali in programma:

08.00 ATLETICA

Maratona femminile (Giovanna Epis, Sofiia Yaremchuk)

09.00 PALLAMANO

Finale per il bronzo maschile

Omnium femminile, Scratch ( Letizia Paternoster, Elisa Balsamo )

Omnium femminile, Scratch ( ) 11.00 LOTTA

Libera maschile 65 kg, ripescaggi

Libera femminile 76 kg, ripescaggi

Libera maschile 97 kg, ripescaggi

Libera maschile 97 kg, ripescaggi 11.00 PENTATHLON

Finale femminile, equitazione (Sotero)

11.22 CICLISMO SU PISTA

Sprint femminile, semifinali: gara-1

Keirin maschile, quarti di finale

Keirin maschile, quarti di finale 11.30 BASKET

Finale per il bronzo femminile

+81 kg femminile

Finale femminile, bonus round scherma

Sprint femminile, semifinali: gara-2

Omnium femminile, Tempo Race ( Letizia Paternoster, Elisa Balsamo )

( ) 12.00 LOTTA

Libera maschile 65 kg, finale per il bronzo

Finale femminile, 200 stile libero

Sprint femminile, semifinali: eventuali decider

Libera maschile 65 kg, finale per l’oro

Keirin maschile, semifinali

Libera maschile 97 kg, finale per il bronzo

Finale femminile, laser run (Sotero)

12.45 CICLISMO SU PISTA

Sprint femminile, finale: gara-1

Omnium femminile, Elimination Race ( Letizia Paternoster, Elisa Balsamo )

( ) 13.00 LOTTA

Libera maschile 97 kg, finale per l’oro

Finale per l’oro femminile, Italia-Stati Uniti

13.15 CICLISMO SU PISTA

Sprint femminile, finale: gara-2

Libera femminile 76 kg, finale per il bronzo

Finale per l’oro maschile

Keirin maschile, finale

Sprint femminile, finale: eventuale decider

Libera femminile 76 kg, finale per l’oro

Omnium femminile, corsa a punti (Letizia Paternoster, Elisa Balsamo)

14.00 PALLANUOTO

Finale per l’oro maschile

Finale per l’oro femminile

Italia-Stati Uniti femminile in finale di pallavolo, a che ora si gioca: l'orario

Italia-Stati Uniti è la finale di volley femminile. Paola Egonu e le azzurre sono già sicure di mettere una medaglia al collo ma chiaramente vorranno conquistare il metallo più prezioso. Appuntamento dunque alle ore 13:00 per il via alla finale delle azzurre contro la nazionale a stelle e strisce.

Dove vedere Italia-USA e le gare di oggi alle Olimpiadi in TV e streaming

Italia-USA sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Rai 2. Le gare delle Olimpiadi saranno trasmesse in diretta tv e in chiaro per tutti su Rai 2 e Rai Sport HD. Gli abbonati a Sky potranno seguire le gare sui canali 210 (Eurosport 1) e 211 (Eurosport 2) così come coloro i quali hanno sottoscritto un abbonamento a DAZN e Discovery+. Diretta streaming gratuita su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.