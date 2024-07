video suggerito

Olimpiadi 2024, italiani in gara oggi 30 luglio e programma: orari, finali e dove vederle in TV Oggi martedì 30 luglio si disputa la quarta giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024: 38 medaglie in palio. Si inizia alle 8:00 con il Triathlon maschile, si chiude alle 22:00 con le semifinali di Surf maschile. Tutto il programma, con gli orari in TV per vedere tutti gli italiani impegnati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Oggi, martedì 30 luglio, si disputano le gare della quarta giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024. Sono 38 le medaglie che si assegnano oggi. Occhi puntati su Gregorio Paltrinieri, che vuole entrare nella storia nella finale degli 800 metri stile libero; e le ‘Fate’ che vogliono incantare Parigi nella finale a squadre della ginnastica artistica. Dalla scherma a squadre al tiro a volo fino alla finale del trap maschile e alle altre finali del nuoto e del surf in serata. Tutta la quarta giornata dei Giochi sarà in diretta TV su Discovery+, con i migliori eventi in onda anche sui canali Rai (in chiaro per tutti) e su Eurosport, e disponibile anche per gli abbonati di Sky e DAZN.

Le finali sono in programma nell'arco di tutto il giorno. Ecco nel dettaglio il programma completo e gli appuntamenti con i nostri atleti azzurri.

Programma Olimpiadi, italiani in gara oggi 30 luglio e orari TV

Il programma completo del quarto giorno alle Olimpiadi di Parigi 2024, trasmesso in diretta TV dalla Rai in chiaro, visibile a tutti e gratis. Gli abbonati potranno seguire le gare delle varie discipline sui canali di Sky, Eurosport 1 e 2, DAZN e attraverso Discovery Plus. Di seguito gli orari con tutti gli italiani in gara:

8:00 TRIATHLON

Individuale, Uomini

Individuale, Uomini 8:30 BADMINTON

Fase a gironi, donne

Fase a gironi, donne 9:00 VOLLEY

Italia-Egitto (Girone B, uomini)

Italia-Egitto (Girone B, uomini) 9:00 PALLAMANO

Germania-Slovenia (Girone A, donne)

Germania-Slovenia (Girone A, donne) 9:00 BEACH VOLLEY

Bryl/Łosiak (POL) vs Hodges/Schubert (AUS) (Girone C, uomini )

Bryl/Łosiak (POL) vs Hodges/Schubert (AUS) (Girone C, uomini ) 9:00 TIRO A VOLO

Trap qualificazioni, donne

Trap qualificazioni, donne 9:00 TIRO A VOLO

Trap qualificazioni, uomini

Trap qualificazioni, uomini 9:20 BADMINTON

Doppio fase a gironi, uomini

Doppio fase a gironi, uomini 9:30 TIRO A SEGNO

Finale bronzo, squadra mista pistola aria compressa 10 m

Finale bronzo, squadra mista pistola aria compressa 10 m 9:30 CANOTTAGGIO

Quarti singolo, donne

Quarti singolo, donne 10:00 TIRO A SEGNO

Finale oro, squadra mista pistola aria compressa 10 m

Finale oro, squadra mista pistola aria compressa 10 m 10:00 BEACH VOLLEY

Ehlers/Wickler (GER) vs Bassereau/Lyneel (FRA) (Girone C, uomini)

Ehlers/Wickler (GER) vs Bassereau/Lyneel (FRA) (Girone C, uomini) 10:00 TENNIS TAVOLO

Secondo turno uomini/donne

Secondo turno uomini/donne 10:00 JUDO

-63 kg sedicesimi, donne

-63 kg sedicesimi, donne 10:00 JUDO

-81 kg trentaduesimi, uomini

-81 kg trentaduesimi, uomini 10:00 HOCKEY SU PRATO

Spagna-Francia (girone A, uomini)

Spagna-Francia (girone A, uomini) 10:10 CANOTTAGGIO

Quarti di finale, uomini

Quarti di finale, uomini 10:10 BADMINTON

Doppio fase a gironi, donne

Doppio fase a gironi, donne 10:28 JUDO

-81 kg sedicesimi, uomini

-81 kg sedicesimi, uomini 10:30 PALLANUOTO

Australia-Serbia (Girone B, uomini)

Australia-Serbia (Girone B, uomini) 10:30 HOCKEY SU PRATO

Sudafrica-Germania (Girone A, uomini)

Sudafrica-Germania (Girone A, uomini) 10:50 CANOTTAGGIO

2 di coppia semifinali, donne

2 di coppia semifinali, donne 11:00 BEACH VOLLEY

Gottardi/Menegatti (ITA) – Marwa/D. Elghobashy (EGY) (Girone A, donne)

Gottardi/Menegatti (ITA) – Marwa/D. Elghobashy (EGY) (Girone A, donne) 11:00 PALLAMANO

Norvegia-Corea del Sud (Girone A, donne)

Norvegia-Corea del Sud (Girone A, donne) 11:00 BADMINTON

fase a gironi, uomini

fase a gironi, uomini 11:00 NUOTO

200 m farfalla batterie, uomini

200 m farfalla batterie, uomini 11:00 PUGILATO

51 kg eliminatorie, uomini

51 kg eliminatorie, uomini 11:00 BASKET

Spagna-Grecia (Girone A, uomini)

Spagna-Grecia (Girone A, uomini) 11:00 SPORT EQUESTRI

Dressage a squadre, qualificazioni

Dressage a squadre, qualificazioni 11:10 CANOTTAGGIO

2 di coppia semifinali, uomini

2 di coppia semifinali, uomini 11:15 NUOTO

100 m stile libero batterie, uomini

100 m stile libero batterie, uomini 11:30 CANOTTAGGIO

4 senza ripescaggi, donne

4 senza ripescaggi, donne 11:40 CANOTTAGGIO

4 senza ripescaggio, uomini

4 senza ripescaggio, uomini 11:44 – NUOTO

1500 m stile libero batterie, donne

1500 m stile libero batterie, donne 11:48 PUGILATO

80 kg eliminatorie, uomini

80 kg eliminatorie, uomini 12:00 BEACH VOLLEY

George/Andre (BRA) – Diaz/Alayo (CUB) (Girone D, uomini)

George/Andre (BRA) – Diaz/Alayo (CUB) (Girone D, uomini) 12:00 VELA

iQFOil, uomini

iQFOil, uomini 12:00 VELA

iQFOil, donne

iQFOil, donne 12:00 VELA

49er, uomini

49er, uomini 12:00 VELA

49er FX, donne

49er FX, donne 12:00 TIRO CON L’ARCO

Individuale trentaduesimi, uomini

Individuale trentaduesimi, uomini 12:00 TENNIS

Secondo turno singolo, uomini

Secondo turno singolo, uomini 12:00 TENNIS

Terzo turno singolo, donne

Terzo turno singolo, donne 12:00 TENNIS

Secondo turno doppio, donne

Secondo turno doppio, donne 12:00 TENNIS

Terzo turno singolo, donne

Terzo turno singolo, donne 12:00 TENNIS

Terzo turno doppio, uomini

Terzo turno doppio, uomini 12:00 TENNIS

Primo turno doppio misto

Primo turno doppio misto 12:05 PALLANUOTO

Croazia-Italia (Girone A, uomini)

Croazia-Italia (Girone A, uomini) 12:20 JUDO

-63 kg ottavi, donne

-63 kg ottavi, donne 12:20 JUDO

-81 kg ottavi, uomini

-81 kg ottavi, uomini 12:20 PUGILATO

54 kg eliminatorie, donne

54 kg eliminatorie, donne 12:26 TIRO CON L’ARCO

Individuale trentaduesimi, donne

Individuale trentaduesimi, donne 12:39 NUOTO

100 m stile libero batterie, donne

100 m stile libero batterie, donne 12:45 HOCKEY SU PRATO

Gran Bretagna-Paesi Bassi (Girone A, uomini)

Gran Bretagna-Paesi Bassi (Girone A, uomini) 12:51 NUOTO

200 m rana batterie, uomini

200 m rana batterie, uomini 12:52 TIRO CON L’ARCO

Individuale sedicesimi, uomini

Individuale sedicesimi, uomini 13:00 VOLLEY

Stati Uniti-Germania (Girone C, uomini)

Stati Uniti-Germania (Girone C, uomini) 13:05 TIRO CON L’ARCO

Individuale sedicesimi, donne

Individuale sedicesimi, donne 13:08 PUGILATO

57 kg eliminatorie, donne

57 kg eliminatorie, donne 13:08 NUOTO

4×200 stile libero batterie, uomini

4×200 stile libero batterie, uomini 13:15 HOCKEY SU PRATO

Irlanda-India (Girone B, uomini)

Irlanda-India (Girone B, uomini) 13:30 SCHERMA

Spada a squadre quarti, donne

Spada a squadre quarti, donne 13:16 JUDO

-63 kg quarti, donne

-63 kg quarti, donne 13:16 JUDO

-81 kg quarti, donne

-81 kg quarti, donne 13:25 CICLISMO

BMX freestyle park seeding round, donne

BMX freestyle park seeding round, donne 13:30 – TENNIS TAVOLO

Doppio misto FINALE BRONZO

Doppio misto FINALE BRONZO 13:30 BASKET

Canada-Australia (Girone A, uomini)

Canada-Australia (Girone A, uomini) 13:45 SPORT EQUESTRI

Dressage individuale qualificazioni

Dressage individuale qualificazioni 14:00 BADMINTON

Doppio fase a gironi, uomini

Doppio fase a gironi, uomini 14:00 PALLAMANO

Paesi Bassi-Spagna (Girone B, donne)

Paesi Bassi-Spagna (Girone B, donne) 14:30 TENNIS TAVOLO

Finale oro, doppio misto

Finale oro, doppio misto 14:30 RUGBY A 7

Semifinale 5°/8° posto, donne

Semifinale 5°/8° posto, donne 14:50 BADMINTON

Doppio fase a gironi, donne

Doppio fase a gironi, donne 15:00 RUGBY A 7

Semifinale 5°/8° posto, donne

Semifinale 5°/8° posto, donne 15:00 SCHERMA

Spada a squadre semifinali 5°/8° posto, donne

Spada a squadre semifinali 5°/8° posto, donne 15:00 CALCIO

Repubblica Dominicana-Uzbekistan (Girone C, uomini)

Repubblica Dominicana-Uzbekistan (Girone C, uomini) 15:00 CALCIO

Spagna-Egitto (Girone C, uomini)

Spagna-Egitto (Girone C, uomini) 15:00 BEACH VOLLEY

Partain/Benesh (USA) – Abicha/Elgraoui (MAR), ()

Partain/Benesh (USA) – Abicha/Elgraoui (MAR), () 15:00 PALLANUOTO

Giappone-Francia (Girone B, uomini)

Giappone-Francia (Girone B, uomini) 15:00 CANOA

Slalom C1 batterie 1ª run, donne

Slalom C1 batterie 1ª run, donne 15:12 CICLISMO

BMX freestyle park seeding round, uomini

BMX freestyle park seeding round, uomini 15:30 RUGBY A 7

Semifinale 1°/4° posto, donne

Semifinale 1°/4° posto, donne 15:30 TIRO A VOLO

Finale Trap, uomini

Finale Trap, uomini 15:30 PUGILATO

51 kg eliminatorie, donne

51 kg eliminatorie, donne Ore 15:40 – BADMINTON

Singolo fase a gironi, donne

Singolo fase a gironi, donne Ore 15:50 – SCHERMA

Spada a squadre semifinali semifinali 1°/4° posto, donne

Spada a squadre semifinali semifinali 1°/4° posto, donne Ore 16:00 – BEACH VOLLEY

Carol/Barbara (BRA) vs Paulikiene/Raupelyte (LTU) (Girone E, donne)

Carol/Barbara (BRA) vs Paulikiene/Raupelyte (LTU) (Girone E, donne) Ore 16:00 – RUGBY A 7

Semifinale 1°/4° postom donne

Semifinale 1°/4° postom donne 16:00 PALLAMANO

Ungheria-Angola (Girone B, donne)

Ungheria-Angola (Girone B, donne) 16:00 CANOA

Slalom K1 batterie 1ª run, uomini

Slalom K1 batterie 1ª run, uomini 16:00 JUDO

Ripescaggi -81 kg, uomini

Ripescaggi -81 kg, uomini 16:17 JUDO

-81 kg semifinali, uomini

-81 kg semifinali, uomini 16:18 PUGILATO

80 kg eliminatorie, uomini

80 kg eliminatorie, uomini 16:30 RUGBY A 7

Finale 11°/12° posto, donne

Finale 11°/12° posto, donne 16:30 BADMINTON

Singolo fase a gironi, uomini

Singolo fase a gironi, uomini 16:34 JUDO

Ripescaggi -63 kg, donne

Ripescaggi -63 kg, donne 16:35 PALLANUOTO

Stati Uniti-Romania (Girone A, uomini)

Stati Uniti-Romania (Girone A, uomini) 16:40 SCHERMA

Spada a squadre semifinali finale 7°/8° posto, donne

Spada a squadre semifinali finale 7°/8° posto, donne Ore 16:40 SCHERMA

Spada a squadre finale 5°/6° posto, donne

Spada a squadre finale 5°/6° posto, donne 16:50 PUGILATO

54 kg eliminatorie, donne

54 kg eliminatorie, donne 16:51 JUDO

-63 kg semifinali, donne

-63 kg semifinali, donne 17:00 BEACH VOLLEY

Krou/Gauthier-Rat (FRA) – Herrera/Gavira (ESP) (Girone F, uomini)

Krou/Gauthier-Rat (FRA) – Herrera/Gavira (ESP) (Girone F, uomini) 17:00 CALCIO

Ucraina-Argentina (Girone B, uomini)

Ucraina-Argentina (Girone B, uomini) 17:00 CALCIO

Marocco-Iraq (Girone B, uomini)

Marocco-Iraq (Girone B, uomini) 17:00 VOLLEY

Slovenia-Serbia (Girone A, uomini)

Slovenia-Serbia (Girone A, uomini) 17:00 HOCKEY SU PRATO

Argentina-Nuova Zelanda (Girone B, uomini)

Argentina-Nuova Zelanda (Girone B, uomini) 17:00 RUGBY A 7

Finale 9°/10° posto, donne

Finale 9°/10° posto, donne 17:10 CANOA

Slalom C1 batterie 2ª run, donne

Slalom C1 batterie 2ª run, donne 17:15 BASKET

Giappone-Francia (Girone B, uomini)

Giappone-Francia (Girone B, uomini) 17:18 JUDO

maschile -81 kg FINALE BRONZO

maschile -81 kg FINALE BRONZO 17:28 JUDO

Finale bronzo -81 kg, uomini

Finale bronzo -81 kg, uomini 17:30 BASKET 3X3

Germania-Stati Uniti (Fase a gironi, donne)

Germania-Stati Uniti (Fase a gironi, donne) 17:38 JUDO

Finale oro -81 kg, uomini

Finale oro -81 kg, uomini 17:38 PUGILATO

57 kg eliminatorie, donne

57 kg eliminatorie, donne 17:45 TIRO CON L’ARCO

Individuale trentaduesimi, maschile

Individuale trentaduesimi, maschile 17:49 JUDO

Finale bronzo -63 kg, donne

Finale bronzo -63 kg, donne 17:59 JUDO

Finale bronzo -63 kg, donne

Finale bronzo -63 kg, donne 18:00 BASKET 3X3

Fase a gironi femminile Australia-Canada

Fase a gironi femminile Australia-Canada 18:00 – RUGBY A 7

Finale 7°/8° posto, donne

Finale 7°/8° posto, donne 18:09 – JUDO

Finale Oro -63 kg, donne

Finale Oro -63 kg, donne 18:10 CANOA

Slalom K1 batterie 2ª run, uomini

Slalom K1 batterie 2ª run, uomini 18.11 TIRO CON L’ARCO

Individuale trentaduesimi, donne

Individuale trentaduesimi, donne 18.15 GINNASTICA ARTISTICA

Finale a squadra, donne

Finale a squadra, donne 18:30 RUGBY A 7

Finale 5°/6° posto, donne

Finale 5°/6° posto, donne 18:35 BASKET 3X3

Lettonia-Lituania (Fase a gironi, uomini)

Lettonia-Lituania (Fase a gironi, uomini) 18:37 TIRO CON L’ARCO

Individuale sedicesimi, uomini

Individuale sedicesimi, uomini 18.50 TIRO CON L’ARCO

Individuale sedicesimi, donne

Individuale sedicesimi, donne 19:00 SURF

Quarti di finale, uomini

Quarti di finale, uomini 19:00 CALCIO

USA-Guinea (Girone A, uomini)

USA-Guinea (Girone A, uomini) 19:00 CALCIO

Nuova Zelanda-Francia (Girone A, uomini)

Nuova Zelanda-Francia (Girone A, uomini) 19:00 PALLAMANO

Francia-Brasile (Girone B, donne)

Francia-Brasile (Girone B, donne) 19:00 TENNIS

Singolo secondo turno, uomini

Singolo secondo turno, uomini 19:00 TENNIS

Singolo terzo turno, donne

Singolo terzo turno, donne 19:00 RUGBY A 7

Finale bronzo, donne

Finale bronzo, donne 19:05 BASKET 3X3

Cina-Paesi Bassi (Fase a gironi, uomini)

Cina-Paesi Bassi (Fase a gironi, uomini) 19:30 SCHERMA

Finale bronzo spada a squadre, donne

Finale bronzo spada a squadre, donne 19:30 PALLANUOTO

maschile girone A Montenegro-Grecia

maschile girone A Montenegro-Grecia 19:30 BADMINTON

Singolo fase a gironi, donne

Singolo fase a gironi, donne 19:45 RUGBY A 7

Finale oro, donne

Finale oro, donne 19:45 HOCKEY SU PRATO

Australia-Belgio (Girone B, uomini)

Australia-Belgio (Girone B, uomini) 20:00 PUGILATO

51 kg eliminatorie, uomini

51 kg eliminatorie, uomini 20:00 BEACH VOLLEY

Boermans/de Groot (NED) vs Evans/Budinger (USA) (Girone F, uomini)

Boermans/de Groot (NED) vs Evans/Budinger (USA) (Girone F, uomini) 20:20 BADMINTON

Doppio fase a gironi, uomini

Doppio fase a gironi, uomini 20:20 BADMINTON

Doppio fase a gironi, donne

Doppio fase a gironi, donne Ore 20:30 SCHERMA femminile spada a squadre FINALE ORO

20:30 NUOTO

maschile 100 m stile libero semifinali

maschile 100 m stile libero semifinali Ore 20:32 PUGILATO

80 kg eliminatorie, uomini

80 kg eliminatorie, uomini 20:42 – NUOTO

200 m farfalla semifinali, uomini

200 m farfalla semifinali, uomini 20:56 – NUOTO

Finale 100 m dorso, donne

Finale 100 m dorso, donne 21:00 BEACH VOLLEY

Ana Patrícia/Duda (BRA) – Liliana/Paula (ESP) (Girone A, donne)

Ana Patrícia/Duda (BRA) – Liliana/Paula (ESP) (Girone A, donne) 21:00 BASKET

Brasile-Germania (Girone B, uomini)

Brasile-Germania (Girone B, uomini) 21:00 BASKET 3X3

Spagna-Azerbaijan (Fase a gironi, donne)

Spagna-Azerbaijan (Fase a gironi, donne) 21:00 CALCIO

maschile girone D Paraguay-Mali

maschile girone D Paraguay-Mali 21:00 CALCIO

Israele-Giappone (Girone D, uomini)

Israele-Giappone (Girone D, uomini) 21:00 VOLLEY

Francia-Canada (Girone A, uomini)

Francia-Canada (Girone A, uomini) 21:00 PALLAMANO

Svezia-Danimarca (Girone A, donne)

Svezia-Danimarca (Girone A, donne) 21:02 NUOTO

Finale 800 m stile libero, uomini

Finale 800 m stile libero, uomini 21:05 PALLANUOTO

Spagna-Ungheria (Girone B, uomini)

Spagna-Ungheria (Girone B, uomini) 21:10 BADMINTON

Singolo fase a gironi, uomini

Singolo fase a gironi, uomini 21:24 SURF

Quarti di finale, donne

Quarti di finale, donne 21:25 NUOTO

100 m stile libero semifinali, donne

100 m stile libero semifinali, donne 21:30 BASKET 3X3

Francia-Cina (Fase a gironi, donne)

Francia-Cina (Fase a gironi, donne) 21:36 PUGILATO

54 kg eliminatorie, donne

54 kg eliminatorie, donne 21:47 NUOTO

200 m rana semifinali, uomini

200 m rana semifinali, uomini 22:00 BEACH VOLLEY

Stam/Schoon (NED) – Akiko/Ishii (JAP) (Girone E, donne)

Stam/Schoon (NED) – Akiko/Ishii (JAP) (Girone E, donne) 22:01 NUOTO

maschile 4×200 m stile libero FINALE

maschile 4×200 m stile libero FINALE 22:05 BASKET 3X3

Polonia-Francia (gironi, uomini)

Polonia-Francia (gironi, uomini) 22:08 PUGILATO

femminile 57 kg eliminatorie

femminile 57 kg eliminatorie 22:35 BASKET 3X3

Fase a gironi maschile Serbia-Stati Uniti

Fase a gironi maschile Serbia-Stati Uniti Ore 23:48 SURF

Semifinali, uomini

Semifinali, uomini Ore 1:00 SURF

Semifinali, donne

Semifinali, donne Ore 2:12 SURF

Finale bronzo, uomini

Finale bronzo, uomini Ore 2:53 SURF

Finale bronzo, donne

Finale bronzo, donne Ore 3:34 SURF

Finale oro, uomini

Finale oro, uomini Ore 4:15 SURF

Finale Oro, donne

Le finali e le medaglie in palio oggi 30 luglio

Ecco gli eventi da medaglia in programma oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

8:00 TRIATHLON

Individuale, uomini (Alessio Crociani, Gianluca Pozzatti)

Individuale, uomini (Alessio Crociani, Gianluca Pozzatti) 9:30 TIRO A SEGNO

Finale bronzo pistola aria compressa 10 m, squadra mista

Finale bronzo pistola aria compressa 10 m, squadra mista 10:00 TIRO A SEGNO

Finale oro pistola aria compressa 10 m, squadra mista

Finale oro pistola aria compressa 10 m, squadra mista 13:30 TENNIS TAVOLO

Finale bronzo, doppio misto

Finale bronzo, doppio misto 14:30 TENNIS TAVOLO

Finale oro, doppio misto

Finale oro, doppio misto 15:30 TIRO A VOLO

Finale trap, uomini

Finale trap, uomini 17:18 JUDO

Finale bronzo -81 kg, uomini (ev. Antonio Esposito)

Finale bronzo -81 kg, uomini (ev. Antonio Esposito) 17:28 JUDO

Finale bronzo -81 kg, uomini (ev. Antonio Esposito)

Finale bronzo -81 kg, uomini (ev. Antonio Esposito) 17:38 JUDO

Finale oro -81 kg, uomini (ev. Antonio Esposito)

Finale oro -81 kg, uomini (ev. Antonio Esposito) 17:49 JUDO

Finale bronzo -63 kg, donne (ev. Savita Russo)

Finale bronzo -63 kg, donne (ev. Savita Russo) 17:59 JUDO

Finale bronzo -63 kg, donne (ev. Savita Russo)

Finale bronzo -63 kg, donne (ev. Savita Russo) 18:09 JUDO

Finale oro -63 kg, donne (ev. Savita Russo)

Finale oro -63 kg, donne (ev. Savita Russo) 18.15 GINNASTICA ARTISTICA

Finale Conc. Generale a squadre, uomini (ev. Italia)

Finale Conc. Generale a squadre, uomini (ev. Italia) 19:00 RUGBY A 7

Finale bronzo, donne

Finale bronzo, donne 19:30 SCHERMA

Finale bronzo spada a squadre, donne (ev. Italia)

Finale bronzo spada a squadre, donne (ev. Italia) 19:45 – RUGBY A 7

Finale oro, donne

Finale oro, donne Ore 20:30 – SCHERMA

Finale oro spada a squadre, donne (ev. Italia)

Finale oro spada a squadre, donne (ev. Italia) 20:56 NUOTO

Finale 100 m dorso, donne

Finale 100 m dorso, donne 21:02 NUOTO

Finale 800 m stile libero, uomini (Gregorio Paltrinieri, Marco De Tullio)

Finale 800 m stile libero, uomini (Gregorio Paltrinieri, Marco De Tullio) 22:01 NUOTO

Finale 4×200 m stile libero, uomini (ev. Italia)

Finale 4×200 m stile libero, uomini (ev. Italia) 2:12 SURF

Finale bronzo, uomini

Finale bronzo, uomini 2:53 SURF

Finale bronzo, donne

Finale bronzo, donne 3:34 SURF

Finale oro, uomini

Finale oro, uomini 4:15 SURF

Finale oro, donne

Olimpiadi Parigi 2024, dove vedere le gare in tv e streaming: canali e diretta

Il programma odierno e le gare delle Olimpiadi di Parigi saranno trasmesse integralmente su Discovery e sui canali Eurosport. La diretta TV è disponibile su Sky mentre la diretta streaming sarà fruibile su Now e Dazn. Per la trasmissione in chiaro, alcune delle gare di oggi, in particolare quelle che prevedono la partecipazione di atleti e atlete italiane, saranno visibili sulla Rai ai canali Rai Due e Rai Sport.