Odette Giuffrida danneggiata nel judo, interviene Malagò alle Olimpiadi: i sospetti sull’arbitro Giuffrida penalizzata dalle decisione dell’arbitra, polemiche in semifinale e nella finalina di judo. Tanti dubbi espressi anche dal presidente del CONI, Giovanni Malagò: “La cosa che ci ha sorpreso è che lo stesso arbitro della semifinale persa da Giuffrida lo hanno rimandato alla finalina: credo che questo si commenti da solo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Tante polemiche intorno alla finale per il bronzo nella categoria -52kg di judo che ha visto protagonista Odette Giuffrida. Nella finalina con la brasiliana Pimenta l'atleta azzurra è stata penalizzata da alcune decisioni arbitrali che hanno inciso sull'esito della sfida e hanno portato all'assegnazione della medaglia all'avversaria della judoka italiana, vincitrice di una medaglia d'argento ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016 e di una di bronzo ai Giochi olimpici di Tokyo 2020.

L’atleta azzurra è stata battuta dopo aver subito il terzo ‘shido' al golden score: dalle tribune dell’Arena di Campo di Marte piovono fischi per la decisione dei giudici. L'incontro è molto equilibrato e si è risolto con questa decisione ma Odette Giuffrida, pur non essendo d'accordo con la scelta arbitrale, è andata comunque a sostenere così l'avversaria che era emozionatissima per la vittoria del bronzo.

La direttrice di gara che viene contestata è Ioana Babiuc.

Tanti dubbi espressi anche dal presidente del CONI, Giovanni Malagò, che non ha nascosto le sue perplessità sulle decisioni arbitrali: “Onestamente dire che fa riflettere è dir poco. Ho visto la semifinale e finale per il bronzo col presidente Falcone e il segretario generale Benucci, persone competenti ed equilibrate".

All'agenzia ANSA il capo dello sport italiano ha proseguito così: "La cosa che ci ha sorpreso è che lo stesso arbitro della semifinale persa da Giuffrida lo hanno rimandato alla finalina: credo che questo si commenti da solo".

Odette Giuffrida eliminata tra polemiche e fischi

Il sogno della medaglia importante era svanito in semifinale, quando l'atleta azzurra era uscita con la kosovara Krasniqi a causa del terzo ‘shido’ al golden score: l’arbitro della gara aveva assegna la stessa sanzione a entrambe la ‘grip avoidance’, ovvero lo svincolo dalla presa, ma per Odette Giuffrida era la terza sanzione che si è tramuta nella sconfitta.

Ai microfoni di Eurosport la judoka italiana ha commentato: "Emozioni a caldo? In questo momento non sento nulla. Probabilmente quando arriverò in stanza avrò un crollo. È un momento particolare, penso che meritassi di salire di nuovo sul podio. Non è andata così, il Signore avrà altri piani per me. Io ho dato tutto. L’abbraccio all’atleta brasiliana? È una mia amica stretta e so quanto anche lei sia una ragazza che lavora".