Muore a 30 anni Wang Kun, il campione che ‘viveva come un monaco’: lutto nel mondo del bodybuilding

Wang Kun è morto improvvisamente a soli 30 anni: otto titoli nazionali in Cina, una disciplina estrema e una carriera in ascesa. L’ipotesi è un problema cardiaco, il mondo del bodybuilding è in lutto.

Shock nel mondo del bodybuilding per la scomparsa improvvisa di Wang Kun, uno dei volti più noti della disciplina in Cina, morto a soli 30 anni. L’atleta, considerato una vera icona del settore, era reduce da anni di successi sportivi e da un percorso di vita estremamente rigoroso, tanto da essere descritto come improntato a una vera e propria “esistenza monastica”.

A confermare il decesso è stata l’Associazione provinciale di bodybuilding dell’Anhui, che ha indicato un problema cardiaco come possibile causa della morte. Secondo quanto riportato da media internazionali, Wang appariva in buone condizioni di salute fino a pochi giorni prima della tragedia.

Wang Kun è morto a 30 anni: lutto nel mondo del bodybuilding

La sua carriera era stata segnata da una dedizione totale: per circa dieci anni aveva seguito uno stile di vita estremamente austero, con allenamenti durissimi e una dieta ridotta all’essenziale, finalizzata esclusivamente al miglioramento fisico e alla competizione ad alto livello.

Leggi anche Enzo Badenas morto dopo un tremendo incidente in allenamento: il pilota aveva 17 anni

Questa disciplina lo aveva portato a conquistare otto titoli nazionali consecutivi sotto l’egida della China Bodybuilding Association, consacrandolo tra i migliori atleti del Paese.

Nel novembre 2022 era diventato professionista IFBB, con l’obiettivo di affermarsi nella categoria maschile 212 kg. Oltre all’attività agonistica, Wang Kun aveva avviato anche un percorso imprenditoriale: era proprietario della palestra Muscle Factory e stava lavorando all’apertura di un secondo centro nella sua città natale, Hefei.

La sua morte si aggiunge a una serie di lutti che negli ultimi mesi hanno colpito duramente il mondo del bodybuilding internazionale, lasciando atleti, appassionati e addetti ai lavori sotto shock.