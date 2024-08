video suggerito

Moregard stuzzica il rivale cinese con il “colpo del serpente”: è la magia della fisica Durante la finale del torneo singolare maschile di ping-pong alle Olimpiadi di Parigi 2024 Truls Moregard ha effettuato un incredibile colpo che ha sfidato le leggi della fisica beffando nel peggiore dei modi il suo avversario Fan Zhedong e mandando in visibilio il pubblico presente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La finale del torneo singolare maschile di ping-pong alle Olimpiadi di Parigi 2024 tra lo svedese Truls Moregard e il cinese Fan Zhedong ha visto quest'ultimo conquistare agevolmente l'oro con un netto 4-1 ma a prendersi la scena durante l'incontro è stato comunque il 22enne scandinavo in virtù di un pazzesco colpo messo a segno nel corso del quinto set quando ormai il risultato finale sembrava già scritto.

Con Fan a soli due punti dal titolo olimpico infatti Moregard ha beffato nel peggiore dei modi il suo avversario stupendo il pubblico del Paris Expo Porte de Versailles eseguendo alla perfezione il cosiddetto "snake shot" ("tiro del serpente") e offrendo così una dimostrazione di abilità fuori dal comune e cercando in qualche modo di innervosire il campionissimo asiatico.

Lo "snake shot" è difatti un tiro che prevede il colpire la pallina quando questa è sotto il livello del piano del tavolo e dunque fuori dalla visuale dell'avversario e si effettua applicando un forte effetto alla pallina di modo che quando rimbalzerà dal lato dell'avversario non avrà un rimbalzo tradizionale ma una traiettoria difficile da prevedere.

Nel corso della finale del torneo singolare maschile dei Giochi Olimpici 2024 Moregard ha dato così tanto effetto alla pallina che nel momento in cui è rimbalzata sul campo avversario e Fan si stava preparando ad un comodo dritto è tornata indietro superando nuovamente la rete e atterrando sul tavolo dal lato dello svedese. A quel punto il cinese, dopo aver provato invano ad allungarsi sul tavolo per cercare di colpire comunque la pallina mentre si allontanava da lui, non ha potuto fare altro che sorridere accettando di buon grado la beffa subita.

Il pubblico presente al Paris Expo Porte de Versailles è rimasto sbalordito da ciò a cui aveva appena assistito tanto da tributare a Moregard una standing ovation. Un altro riconoscimento dunque per il giocatore scandinavo che da numero 26 del mondo, in questa sua prima Olimpiade, aveva già sorpreso tutti raggiungendo la finale contro il plurimedagliato Fan Zhedong (già oro a squadre e argento nel singolare nei precedenti giochi olimpici di Tokyo 2020).