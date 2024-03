Mondiali di atletica oggi in TV, gli orari degli italiani in gara il 3 marzo: programma e dove vederli I Mondiali di atletica indoor di Glasgow si chiudono oggi domenica 3 marzo con le ultime gare in diretta TV su Rai Sport e Rai Due. In gara diversi italiani come Larissa Iapichino, Besana, Carmassi, Tecuceanu, Perinici, Coiro e Aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

I Mondiali di Atletica indoor si chiudono oggi domenica 3 marzo con l'ultima giornata di gare che inizierà alle 11:05 e si chiuderà con l'ultima delle 22:45. Diretta TV e streaming in chiaro su Rai Sport e Rai Due. All'Emirates Arena di Glasgow, nel Regno Unito sono diversi gli atleti italiani che proveranno a conquistare un risultato importante e magari una medaglia. Larissa Iapichino sarà impegnata nel salto in lungo, Besana e Carmassi nei 60 ostacoli mentre Catalin Tecuceanu e Francesco Pernici proveranno a stupire negli 800 metri, disciplina in cui competerà anche Elisa Coiro. Giulia Aprile di scena nei 1500 metri femminili. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Il programma di oggi ai Mondiali indoor di atletica e gli italiani in gara: gli orari

Il programma di oggi domenica 3 marzo ai Mondiali indoor di Atletica prevede tante gare. Diversi gli italiani che scenderanno in pista e proveranno ad arrivare fino in fondo. Nel 60 metri ostacoli femminili Besana e Carmassi, inizieranno il loro percorso nelle batterie a partire dalle 11:25, e in caso di qualificazione alle finali torneranno a gareggiare in tarda serata alle 22. Larissa Iapichino sarà impegnata nella finale del salto in lungo alle ore 20:15. A chiudere Catalin Tecuceanu e Francesco Pernici, che in caso di accesso alla finale, gareggeranno negli 800 metri alle 22:10, Elisa Coiro alle 22:20 ed eventualmente Giulia Aprile alle 22:45 nei 1500 metri femminili.

Domenica 3 marzo – sessione mattutina

11.05 – Eptathlon, 60 ostacoli

11.18 – Salto triplo (femminile), finale

11.25 – 60 ostacoli (femminile), batterie ( Veronica Besana e Giada Carmassi)

e 12.10 – 4×400 (maschile), batterie

12.15 – Eptathlon, salto con l’asta

12.38 – 4×400 (femminile), batterie

12.50 – Salto in alto (maschile), finale

Domenica 3 marzo – sessione serale

20.00 – Salto con l’asta (maschile), finale

20.15 – Salto in lungo (femminile), finale (Larissa Iapichino)

20.40 – 60 ostacoli (femminile), semifinali

21.15 – 4×400 (maschile), finale

21.30 – 4×400 (femminile), finale

21.45 – Eptathlon, 1000 metri

22.00 – 60 ostacoli (femminile), finale (in caso di qualificazione: Veronica Besana e Giada Carmassi)

e 22.10 – 800 metri (maschile), finale (in caso di qualificazione Catalin Tecuceanu e Francesco Pernici)

22.20 – 800 metri (femminile), finale (in caso di qualificazione Elisa Coiro)

22.30 – 1500 metri (maschile), finale

22.45 – 1500 metri (femminile), finale (in caso di qualificazione Giulia Aprile)

Dove vedere i Mondiali di Atletica in TV e streaming: diretta in chiaro sulla Rai

Dove vedere i Mondiali di Atletica in TV? L'evento sarà trasmesso in diretta TV in chiaro, quindi senza necessità di sottoscrivere abbonamenti con costi aggiuntivi. Appuntamento su Rai Sport, ovvero sul canale 58 del digitale terrestre, per la sessione mattuttina e pomeridiana a partire dalle 11 e fino alle 14. La sessione serale invece sarà trasmessa su Rai 2 dalle 19:45 alle 20:30 e poi dopo il telegiornale (diretta su Rai Sport dalle 20:30 alle 21), dalle 21 alle 23. Telecronaca affidata a Luca Di Bella e Stefano Tilli. Diretta streaming sui Rai Play, senza costi aggiuntivi.