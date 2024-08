video suggerito

Mistero alle Paralimpiadi, giocatrice di pallavolo sparita nel nulla da 10 giorni: aperta indagine

A cura di Marco Beltrami

Il clima di festa delle Paralimpiadi di Parigi è stato turbato da un episodio particolare. Si sono perse infatti le tracce di un'atleta, letteralmente scomparsa nella capitale transalpina. Si tratta di Claudine Bazubagira, giocatrice di sitvolley del Ruanda di cui non si hanno più notizie già a partire dalla cerimonia degli inni nazionali, quindi da 10 giorni. Queste situazioni non sono propriamente una novità durante le competizioni internazionali, ma c'è grande preoccupazione per le sorti della 44enne.

Atleta scomparsa durante le Paralimpiadi, avviata un'indagine

Le ultime notizie su di lei risalgono al 20 agosto quando ha lasciato il suo alloggio a Parigi per recarsi in un ristorante con un gruppo composto da altri atleti e amici. Da lì però Claudine non ha fatto più ritorno, come confermato anche dalla sua assenza nella partita tra le squadre femminili di Ruanda e Brasile. Infatti la squadra africana si è presentata con undici giocatori, contro i dodici degli avversari. Non c'era proprio il numero 7 Bazubagira, con il Ruanda sconfitto 3 set a zero.

È stata avviata un'indagine da parte della polizia, che ha confermato il tutto attraverso una dichiarazione ufficiale rilasciata proprio a ridosso della cerimonia. Nella stessa si legge che la "preoccupante scomparsa" è in corso di accertamento e che la vicenda è stata segnalata alla BRDP, ovvero la Brigata per la repressione dei crimini contro le persone. Anche il presidente del Comitato Olimpico Ruandese è stato interpellato come testimone per cercare di ricostruire gli ultimi movimenti della pallavolista.

Perché diversi atleti africani hanno fatto perdere le tracce in passato

Grande preoccupazione per le sorti della pallavolista scomparsa, con il timore per la sua incolumità. C'è da dire però che non è la prima volta che un atleta scompare durante le Olimpiadi o i Giochi del Commonwealth. Basti pensare al caso eclatante della scomparsa di 12 atleti, di cui due provenienti proprio dal Ruanda dichiarati scomparsi durante o subito dopo le gare in Australia. È stato appurato poi che molti di loro erano fuggiti per chiedere asilo politico e lasciare il proprio Paese sconvolto da guerre civili. Non è chiaro se ci sia anche questo motivo dietro la sparizione di Claudine Bazubagira.