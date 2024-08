video suggerito

Mijain Lopez diventa il primo a vincere 5 ori in 5 Olimpiadi: poi toglie le scarpe, è un annuncio Mai nessun atleta c’era riuscito nella storia dei Giochi. Il modo in cui il lottatore cubano s’è congedato dal suo mondo mette i brividi addosso: scena da brividi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Mijaín López non poteva immaginare finale migliore per sé e per la propria carriera di lottatore iniziata ad Atene 2004 e culminata con il quinto oro olimpico nella greco-romana conquistato alle Olimpiadi di Parigi 2024. Mai nessuno c'era riuscito nella storia a Cinque Cerchi. Il cubano 41enne ha scelto il momento migliore per sancire con grande emozione anche il ritiro ufficiale dalle competizioni in cui è stato dominatore assoluto per aver ottenuto anche 8 medaglie (5 d'oro) nei campionati mondiali e 5 (tutte d'oro) nei Giochi Panamericani.

Il modo in cui Lopez s'è congedato dal suo mondo mette i brividi addosso. Ha vinto tutto scolpendo il suo nome a Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2021 ed è stato impressionante vedere un colosso di quasi 2 metri (è alto 196 cm, pesa 130 kg) in lacrime, in ginocchio e visibilmente provato perché adesso è finita davvero.

Il pubblico lo esalta e lo incoraggia, lui s'abbassa e slaccia entrambe le scarpe, le toglie poi le porta all'altezza del viso a mo' di venerazione e riconoscenza, le poggia per terra davanti a lui e fa l'ultimo inchino per rendere grazia. Bellissimo e toccante, il guerriero ora può riposare.

L'ultima medaglia d'oro, quella del trionfo assoluto nella disciplina che ha dominato da sempre, è arrivata battendo il cileno Yasmani Acosta per 6-0. "La gioia che provo in questo momento è grandiosa, a parole è una cosa che non si può spiegare – ha ammesso a caldo -. È stato un risultato che desideravo con tutto me stesso, ma anche per il mondo intero e per il mio Paese. Sono così felice di aver raggiunto l'élite olimpica. È stata la ricompensa di una vita di duro lavoro con l'aiuto di tutti e della mia famiglia. È la mia più grande vittoria".

Ad Atene 2004 Lopez si piazzò solo quinto, la sua avventura nel mondo della greco-romana è iniziata una vita fa. Ora è pronto a passare il testimone sperando che il patrimonio sportivo costruito nel tempo non si disperda. L'auspicio è un altro, fare in modo che la sua storia sia un esempio per i più giovani.

"Ho ancora tanto da dare a questo mondo. Per arrivare a questo punto, la prima cosa di cui hai bisogno è amare il tuo sport, amare ciò che fai e dimostrare al mondo che sei capace di vincere con così poco", ha aggiunto il lottatore cubano poco dopo aver messo al collo il metallo più prezioso e abbracciato l'avversario.

Cubano d'orgine, Acosta Fernandez s'era trasferito in Cile per avere maggiori possibilità di competere nei grandi eventi. Nel corredo accessorio di una serata iconica per la lotta c'è spazio anche per che ha ottenuto la prima medaglia nella lotta per il Paese andino. "Volevo vincere l'oro e sarei stato contentissimo se ce l'avessi fatta, ma nello stesso tempo mi sarebbe dispiaciuto Mijain è una leggenda del wrestling mondiale".